"Desapareció el resto del mundo cuando entré en la Escuela de Arquitectura"

Es lo último que te esperas; en la vida lo pensé. Son esas cosas que agradeces en el alma y que lo que te dan es mucha responsabilidad para el futuro.

¿Qué le produce el mirador de El Lasso

Esta es una ciudad con unos miradores espectaculares; llevo trabajando desde los veintipico años y cada vez que afronto una zona me llevo sorpresas, y el mirador es una más. Tiene unas vistas maravillosas pero hay problemas de accesibilidad, de aislamiento con la trama urbana, y hoy en día es primordial elevar la calidad de vida de la ciudadanía, pensar en los equipamientos, ver cómo llega la gente a sitios como éste, cómo es la seguridad de las chicas y chicos que regresan de noche. Son las cosas que hay que resolver como sociedad.

Y como arquitecta ¿no?

¡Sin duda! (ríe) Mi estudio se ha dedicado siempre a la arquitectura y al urbanismo. El ordenamiento del espacio público es una de las apuestas más importantes de hoy, como la revisión de la movilidad. Hay que dar un paso adelante y dejar que el coche sea protagonista, pero la acera no puede ser algo marginal, tiene que haber espacio para caminar, sentarse, tener sombra, moverse con carritos y con todo tipo de problemas. Y ésta es una apuesta apasionante; la ciudad en sí lo es.

¿Qué le parece cómo se están recuperando los miradores?

Hay que recuperarlos pero teniendo cuidado en su integración con el paisaje ya que son hitos importantes de encuentro, para mostrar la ciudad y ser conscientes de lo que tenemos.

¿Cómo llegó a ser arquitecta?

Desde que era adolescente decía que estudiaría arquitectura y no recuerdo por qué. Empecé a fijarme en los edificios, a ir a academias de dibujo en los veranos y mis padres a regalarme puzzles de ciudades. Cuando entré en la Escuela, el resto del mundo desapareció. En tercero comencé a colaborar en el departamento de Urbanismo, a hacer levantamientos. Fue la época inicial de la Escuela, inaugurábamos un plan de estudios, el profesorado era muy joven, yo era de la junta de estudiantes, había una atmósfera especial. Y me casé con un profesor como no podía ser menos (ríe).

Rehabilita el viejo estadio de fútbol reconvertido en parque

Sí; en 2009 ganamos el concurso del Cabildo con un parque urbano pero luego el Ayuntamiento decidió crear uno sin contar con nosotros. La corporación municipal actual decidió que recuperásemos el tema y estamos con la tribuna, cuya estructura era lo que le daba un identidad especial. El graderío y los locales comerciales se van a reconvertir en cuatro salas para uso de los vecinos y el pasillo alto de la tribuna, donde compraba roscas y coca-colas, será un nuevo nivel como en el High Line de Nueva York.

¿Y cómo vivió ese devenir?

Soy muy optimista (ríe) pero fue un disgusto porque los concursos son una apuesta personal y económica muy importante y no esperas que, tras ganarlo, no te lo den porque además se consiguen pocos. Ahora se está subsanando y estoy muy ilusionada.

Creó con Casariego, Ábalos y Herreros el conjunto Woermann ¿qué sensación tiene cuando no tiene la vida para la que se proyectó?

Un montón de sensaciones, la más importantes es que la plaza es la de Joaquín Casariego y, para mi, eso hace que sea un lugar emocionante y maravilloso, verlo allí respirando la brisa del Frente Marítimo que tanto quiso. Fue una de nuestras grandes apuestas. Lo que peor está para mi, y creo que habría que solucionarlo, es la parte del espacio público, que no es solo la que está dentro del edificio, donde primero el gobierno de Canarias pensó en poner una biblioteca, un espacio de Turismo; y que luego no fue así y desconozco las razones. Sería bonito que ese espacio tenga algo que atraiga a los visitantes, que entren y salgan. Luego está la parte bajo la plaza, que era para cafetería, spa y cosas similares y que se entraría por la misma plaza. Eso ha quedado en manos de la propiedad y no se ha puesto en uso, tampoco sé la razón, sería maravilloso que se utilizara. Fue como se pensó, pero sí sería importante que hubiera usuarios que entraran y salieran de ese espacio. De todos modos, ahí está el edificio, puede que no haya encontrado su momento. Es un edificio que se termina en 2005 y luego entró la crisis del mercado inmobiliario, que seguro que le ha afectado. Tengo la esperanza, porque están las condiciones, para que el uso sea otro. Sería magnifico que el Frente Marítimo diese un paso adelante y recuperase ese espacio público. Y que está plaza, que era la primera acción para abrir el Istmo, sea una realidad en algún momento.

Otro edificio emblemático en su trayectoria es la recuperación del hospital San Martín como centro cultural para la ciudad, que ahora será Museo de Bellas Artes y en el que su estudio no participa pese a que lo reformó ¿cómo lleva un arquitecto el que no se cuente con él cuando ha hecho la primera transformación del inmueble?

Son las cosas de esta sociedad. San Martín fue un proyecto en el que trabajamos mucho y la ciudadanía lo aceptó por lo que nos devolvió de alguna manera ese esfuerzo ya que lo hizo suyo, tenía además una programación maravillosa. Ahora bien, la gestión cultural es algo con mucha complejidad y debe revisarse continuamente y el Cabildo, en ese sentido, lo habrá hecho. El Museo de Bellas Artes era una ambición antigua, y me parece muy bien que salga adelante. De hecho, el concurso que se hizo no tocaba el ámbito en el que nosotros habíamos trabajado, se presentaba para el resto del espacio. Pensábamos que eso era lo que pasaría porque estaba bien rehabilitado y se había invertido mucho dinero público en 2011. Fue una sorpresa que la actuación se centrara en romper y volver a hacer lo que ya habíamos hecho. A mi me cogió en un momento delicado de mi vida y no pude reaccionar, tampoco creo que me correspondiese porque es un edificio de la ciudad, de la Isla. Las administraciones públicas serán las que tengan que explicar esas razones. Nosotros no nos presentamos al concurso, no estábamos de acuerdo con la política que había sobre ellos y así lo explicamos en la prensa escrita.

¿Cuánto tiene que luchar un profesional contra esos políticos que gestionan los espacios públicos y que quieren dejar su impronta?

Cuando se presentó este concurso no nos gustaron las bases y no nos presentamos. Estaban iniciando el parque urbano en el viejo estadio de fútbol sin pensar en nosotros y pensamos que invertir un montón de tiempo, de dinero y conocimiento para que luego no se respetase nuestro proyecto no era lo adecuado. Fue una opción, y fue difícil porque nosotros trabajamos en obra pública y he de decir, porque todo hay que decirlo, que buena parte de nuestros grandes colaboradores a lo largo de nuestra vida profesional han sido políticos y responsables de oficinas técnicas públicas, que se han implicado, con los que hemos discutido y que, en muchos casos, han mejorado los proyectos. Igual que cuando te pones a hablar con los ciudadanos. No creo que sepa más que las demás personas en qué espacio quiero vivir, lo que sí debo saber es traducir a arquitectura y urbanismo tanto a lo que aspiran las personas como las condiciones en que en un momento determinado te plantea la gestión pública, donde hay problemas presupuestarios, residenciales, etcétera. Lo que siempre hemos hecho, y lo sigo haciendo, es dar nuestra opinión en la prensa, en los debates ciudadanos, en los concursos. Ahora somos conscientes que tenemos un rol y que en la ciudad, en la arquitectura pública y también en la residencial deben oírse diferentes voces para que el espacio público sea el de todos. Los arquitectos y arquitectas tenemos que ser muy humildes, hay que oír a las demás personas.

¿A qué sitio le gustaría meterle mano?

Me gusta toda la ciudad, tengo recuerdos magníficos de ella. Como te dije estuve diez años trabajando en el plan de Vegueta y Triana. En estos momentos, incentivar la relación entre Vegueta-Triana y los Riscos me parece una apuesta fundamental. Los Riscos son riscos históricos y forman parte del casco histórico. Luego, como arquitecta y como arquitecta-mujer, es muy importante seguir trabajando desde la asociación Marca Púrpura -asociación de mujeres arquitectas canarias- con temas de género. No es algo que garantice la buena arquitectura, ni el buen resultado espacial, pero tenemos que saber cómo incorporarlo. En temas urbanos, en la regeneración de barrios como los riscos y los barrios residenciales de los años 60 y 70. Sería interesante, como digo, incluir esa perspectiva de género, incluso en los espacios residenciales por la conformación de las distintas familias, que van cambiando además a lo largo de la vida.

¿No ha habido en los últimos años un exceso de pavimento, de cemento, de edificación que está arrasando con lo peculiar de la ciudad? ¿no falta verde?

Estás hablando de muchas cosas. Guanarteme es casi la única zona que se está densificando, el resto no está teniendo un cambio tan importante. Guanarteme fue una apuesta concreta y se consideró que era importante caminar por una regeneración de la edificación que, en muchos casos, estaban en condiciones precarias. Esta no es una ciudad excesivamente densa, y las ciudades aguantan bien siempre y cuando el espacio público y verde sea amplio, suficiente y que haya buena movilidad. Y luego está el cambio de transformación vinculado a la movilidad y al gran proyecto de la MetroGuagua. Lo que ocurre es que están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo y lo importante es que las vemos cuajadas. La MetroGuagua es un proyecto a años vista, se está trabajando en función de las inversiones europeas, que hay que aprovechar, y que van a renovar la movilidad de la ciudad a favor del transporte público que es esencial. La globalización ha hecho que también haya muchas cosas iguales en una ciudad y en otra; eso no es tan raro, lo que ocurre es que estamos en un momento del camino en el que se ve mucha obra y no se termina de ver el sistema completo. Estoy convencida de que el asfalto, que era el protagonista de la ciudad, va a dejar de serlo. El carril bici ya no lo es, y es un avance. Y todo eso hay que explicarlo muy bien porque la ciudadanía tiene derecho a saber y a opinar. El camino es ese, y como tu dices, que los recorridos peatonales tengan más verde y que no solo haya pavimento, que haya más espacio público entre ellos, pues también. Se están haciendo inversiones públicas importantes como el barranco de La Ballena, por ejemplo; el parque del viejo estadio insular del que hablamos, que es espacio verde, y que como una espina te conecta las Alcaravaneras con La Minilla. Eso está en las ideas y propuestas, hay que cuidar su diseño y revisarlo continuamente, pero estamos caminando en la buena dirección. Creo que hay que apostar por buenos proyectos de espacio público, donde de verdad se esté atendiendo a la diversidad de las personas. Y que no solo haya lugares de paso, sino también de encuentro, de vida colectiva.

