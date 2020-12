El Muelle Deportivo prohíbe vivir de manera permanente en los barcos

Por el momento, esta medida no se hará efectiva, pues la Autoridad Portuaria aún no sabe cómo puede ejecutar una medida "tan delicada", según la responsable de Operaciones y Servicios Portuarios de la Dársena de Embarcaciones Menores, Dácil La Camera Pérez. "El problema es que aquí hay barcos chabola, barcos que no navegan, no tienen motor, no tienen seguro, no han pasado la ITB [Inspección técnica de barcos], en definitiva que no cumplen las medidas de seguridad pertinentes", señala la responsable.

Precisamente, La Camera hace hincapié en la necesidad de que los barcos atracados en la renombrada como Marina Las Palmas cumplan con todas las medidas de seguridad que exige la legislación española. "Tienen que tener todos los requisitos para poder navegar, que si hay un incendio lo podamos sacar, que no nos digan que no podemos moverlo, como suele pasar ahora", apunta la responsable del Muelle.

Esta medida no afectará a las embarcaciones de recreo que sirven de segunda residencia para sus propietarios. "Eso es una marina; hay gente que tiene su casa en su país o aquí mismo y vienen al muelle a pasar un fin de semana o incluso periodos de varios meses y cambian de un puerto a otro, navegan, esos no tendrán problema", indica La Camera.

Desde la Autoridad Portuaria señalan que incluso hay gente empadronada dentro del Muelle Deportivo y que, por lo tanto, tienen su residencia fija en alguno de los barcos atracados, situación que pretenden revertir con esta ordenanza. "El uso de vivienda habitual en dominio público queda bastante claro que la ley no lo permite, pero es un tema delicado, porque hay gente y familias viviendo aquí", aclara La Camera.Alquiler vacacional

En este sentido, la ordenanza también restringe en el apartado de "prohibiciones" utilizar las embarcaciones "para su explotación con fines de alquiler vacacional, ya sea a entre particulares o a través de las plataformas electrónicas o empresas de cualquier tipo dedicadas a este tipo de actividad". Páginas web turísticas como Air BnB llegaron a ofertar hasta una veintena larga de embarcaciones de recreo hasta hace unos meses, cuando la Autoridad Portuaria comenzó a advertir a los propietarios y anunciar la llegada de sanciones.

La nueva regulación también recoge la prohibición de pernoctar en todo tipo de vehículos en las calles rodadas del Muelle Deportivo. No obstante, queda "terminantemente prohibido", estacionar vehículos pesados, caravanas o auto caravanas en el horario comprendido entre las diez de la noche y las siete de la mañana del día siguiente.

Esta ordenanza es la primera que regulará los usos y convivencia del Muelle Deportivo desde que este fue construido en los años 1980. Actualmente, la Marina Las Palmas cuenta el mayor número de atraques de embarcaciones menores en el Archipiélago, unos 1.250, y a la espera de una próxima ampliación que podría casi doblar esta cifra.