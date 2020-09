El servicio jurídico municipal niega el realojo de los vecinos sin luz de Jinámar

"Hemos intentado buscar si había algún tipo de posibilidad de ir más allá, pero los servicios jurídicos nos descartan la posibilidad de un decreto de emergencia porque es una propiedad privada y no hay encaje jurídico para ello", explicó Navarro. El Consistorio capitalino ha ofrecido, no obstante, que todos aquellos vecinos que lo requieran se acerquen a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, en donde tienen atención prioritaria, para solicitar un realojo por circunstancias concretas. Los técnicos municipales analizarán cada caso que se presente y determinarán si procede aceptar la petición en función de los antecedentes económicos y familiares del demandante, sin necesidad de decretar la emergencia.

Según Navarro, el Ayuntamiento ya ha atendido algunas de las demandas de los vecinos, que solicitaban mayor seguridad en torno al edificio por miedo de que entraran ladrones y okupas a su interior, una cuba de agua potable para poder llenar garrafas con las que beber y usar para cocinar, una atención prioritaria en la oficina de los Servicios Sociales y una mediación con la compañía de seguros contratada por la comunidad con el objetivo de exigirles una mayor celeridad en los trámites peritales y una mejor atención a los asegurados. También les han ofrecido los vestuarios de una instalación deportiva cercana para que puedan asearse aquellos que lo necesiten.

Por su parte, el presidente de la comunidad de vecinos del edificio afectado, José Domingo Carbonell, lamentó que el Ayuntamiento haya echado "balones fuera" sobre su situación y, aunque agradeció las gestiones que llevaron a cabo en días pasados en materia de seguridad y al ofrecerles la cuba de agua, sí que consideró que se sienten "desesperados" porque, al cumplirse el séptimo día de su situación, no ven "avances" hacia una solución que pueda satisfacerles.

Las críticas son todavía más feroces contra la compañía aseguradora del inmueble, a la que acusan de "desentenderse" del problema que atraviesa. Ayer pudieron comunicarse con un representante que les ofreció darles 450 euros por familia para que se busquen "la vida" para conseguir una alternativa habitacional. Cantidad que los afectados consideran insuficiente para poder costearse el vivir fuera lo que duren las tareas de reparación. "Los vecinos están muy molestos porque se sienten completamente abandonados por el Ayuntamiento y porque piensan que la aseguradora está riéndose de nosotros. Nos están aburriendo y buscan cansarnos solamente", esgrimió Carbonell.

Ayer fue a visitar a los afectados el portavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Francis Candil, quien criticó que el alcalde Augusto Hidalgo haya dejado "a su suerte" a los vecinos del edificio. "Lamentamos profundamente el abandono por parte del alcalde Hidalgo y del concejal de Distrito Prisco Navarro que con explicaciones absurdas han sacado balones fuera y no han asumido la defensa de estos vecinos prestándoles una ayuda básica en una situación de emergencia social", indicó.

Hoy los vecinos pasan su séptimo día viviendo a oscuras y sin agua en sus hogares. Muchos de ellos han terminado desistiendo y han acudido a casas de familiares o a apartamentos o viviendas de alquiler, ya que no po-dían seguir en esas condiciones. El propio Carbonell requiere de un respirador para poder dormir, por lo que necesita electricidad para poder enchufarlo. "En mi caso he tenido suerte porque tengo un hijo que tiene una casa muy grande y nos hemos podido marchar, si no me hubiera quedado aquí en soli-daridad con mis vecinos". Muchos de ellos se han dedicado a montar guardia frente al edificio estos días.

Lo que más se ve cuando se pasa un tiempo en la entrada del inmueble es a vecinos yendo y viniendo cargados con garrafas de agua que compran o llenan en una gasolinera cercana para poder asearse y beber. Algunos se enfrentan a la engorrosa tarea de subir decenas de escalones hasta llegar a sus casas -el edificio tiene once plantas y el ascensor no funciona porque no hay luz-, a pesar de su avanzada edad. Otros ni siquiera han podido salir en estos días porque tienen movilidad reducida.