"La Virgen de Los Dolores es mi reina"

"Uno no se podía poner de pie en el trono, sino que tenía que ir agachado", explica al recordar aquellos años. "Salías de allí con la cintura echa polvo y decías 'bah, estoy muerto', bromea entre risas pero dejando entrever la dificultad y lo duro qué era cargar a la Virgen. "El trono era complicado de llevar", explica. "Cuando había que doblar una calle, había que caminar primero hacia atrás para poder hacerlo porque el trono no era como los de ahora que tienen como un manillar o volante para dirigirlo", recuerda.

Devoción

A pesar de todo, asegura que valía la pena, porque como él dice, "la Virgen es mi reina". Cuenta que la Imagen le ha ayudado en diferentes momentos de su vida y que la devoción que siente por ella es "enorme". Cuenta que cuando era joven y se iba a sacar el carnet de conducir él estaba seguro de que no lo sacaría y habló con ella. "Me equivoqué en el examen porque me metí por un prohibido y ya pensé que iba a suspenderlo, pero cuando me mandaron a aparcar, miré al examinador y me estaba poniendo un apto", relata aún con incredulidad. "Fue la Virgen. Mucha gente no cree en eso, pero yo sí tengo mucha fe en ella".

De sus primeras experiencias cargando el trono, comenta entre risas una historia que le hizo sentirse que estaba en apuros. "Estábamos vistiendo a la Virgen y eran la una de la madrugada", comienza a contar. "Uno de los chicos que estaban allí, al coger la mano de la Virgen, resultó ser que se le quedó en sus propias manos", recuerda. "Tuvimos que ir a Tamaraceite buscando a un señor para la pudiera reparar. Fue un desastre, pero se arregló", explica riendo.

A día de hoy, su hijo, siguiendo la tradición de su padre y las mismas ganas que él siempre ha tenido, es quien lleva el trono. "Mi hijo siempre iba al lado de mí cuando yo iba debajo del trono", recuerda. "Siempre me decía 'papá, déjame entrar', pero era chiquitillo", añade. "Tenía tanta voluntad que, cuando yo dejé esa labor, él la retomó y lleva ya como 20 años", explica.

Iglesia cuenta que disfrutaba como nadie las fiestas de Schamann y asegura que "eran las mejores que había en Las Palmas". En sus inicios, la magnitud de la festividad en honor a Nuestra Señora de Los Dolores, que hoy tiene la consideración de fiestas patronales y de la ciudad, era tal que no duda en decir que "ni las del Pino se le comparaban".

El lugar donde se desarrollaban los actos festivos por aquel entonces ocupaba todo el espacio que hoy va desde la parroquia hasta el pabellón Carlos García San Román, parcela que antaño, explica Iglesia, era una explanada sin edificar. "Su dueño no dejaba fabricar y, en su lugar, dejaba ese descampado para que los niños jugaran", expone.

Todo ese área del barrio se llenaba con un rebotallo de gente y chiquillos correteando que disfrutaban las fiestas desde su primer día hasta el último. Allí, además, se montaba una especie de parque de atracciones conformado por "una casa de los espejos, unas tazas gigantes donde te metías y hasta una montaña rusa", recuerda. "Los fuegos eran también impresionantes, como los de San Lorenzo. Teníamos de todo, era una maravilla", dice con nostalgia.

Todavía hoy, dice con orgullo que "soy schamannero, para mí estas fiestas son todo", aunque opina que no se viven como antes y que con el paso de los años han ido decayendo en popularidad. No obstante, de unos pocos años para acá, asegura que la nueva Comisión de Fiestas está haciendo mucho por volver a reflotarlas y que se vuelvan a convertir en lo que eran antes. "Ahora hay unas personas que la están haciendo resucitar otra vez, y yo me alegro mucho de eso", reconoce.

De Schamann, su barrio de Ciudad Alta, solamente tiene buenas palabras y admite que "se me ponen los pelos de punta" cuando habla de él. "Somos como una gran familia, siempre hay unión entre los vecinos", revela. "Cuando ocurre alguna desgracia, siempre estamos todos ahí para ayudar", añade.

Este año, por su recorrido y vinculación con las fiestas en honor a Nuestra Señora de Los Dolores, Iglesia va recibir un homenaje por parte de su barrio, reconocimiento que se le otorgará el martes 17 en la 'Gala de Homenajes'. Admite que "fue una sorpresa" y que no se lo esperaba, pero que al mismo tiempo le llena de alegría. "Después de tantos años que he estado debajo del trono, me siento feliz con esto", comenta. "Pero lo que hago, no lo hago por mí, lo hago por mi barrio", sentencia.

Desde el próximo viernes 13 hasta el domingo 22, Schamann se engalana para recibir las fiestas de su patrona y organiza todo un abanico de actividades culturales, deportivas y religiosas.