Cardona: "Dejo mi etapa política"

"Mi previsión es volver a mi actividad profesional y dejar a un lado esta etapa política". Juan José Cardona, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, indicó ayer que da por concluidos sus años al frente de las instituciones públicas, después de 24 años activo. Dejará su actual puesto en las próximas semanas, una vez el Ministerio de Fomento ratifique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la designación de Luis Ibarra como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria. Quien fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria entre 2011 y 2015 anunció a los medios su retirada poco antes del acto de presentación del nuevo sistema de información de tráfico marítimo del Centro de Control del Puerto de La Luz.

"Esta ha sido una tarea extremadamente ilusionante y muy activa", señaló Cardona ayer. Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, dedicó los primeros años de su carrera profesional a la abogacía. Llegó a ser asesor jurídico de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), organización que terminó liderando como presidente en 1990. Dio el salto a la política activa en 1995, cuando resultó electo concejal del Partido Popular en la lista que encabezaba José Manuel Soria, quien se convertiría en alcalde de la capital grancanaria durante dos legislaturas. Posteriormente pasó al Cabildo, donde fue vicepresidente, para después volver al Consistorio capitalino; con un breve periodo de tiempo en el mundo empresarial entre 2007 y 2011.

Tras unos años en la oposición del Ayuntamiento capitalino, en mayo de 2018 es designado presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el Gobierno de Canarias. Cardona puso así fin a siete años de mandato del socialista Luis Ibarra, quien retomará el mismo puesto un año y cuatro meses más tarde.

Cardona señaló ayer que está a "disposición al Gobierno de Canarias" para evitar alteraciones en el buen discurrir de una institución tan importante para la economía insular como son los Puertos de Las Palmas. El ejecutivo autonómico aprobó el viernes de la semana pasada en Consejo de Gobierno el relevo, un nombramiento que queda a expensas de ser refrendado por el Ministerio de Fomento.

El excalcalde de la capital también señaló que en estos días ha podido hablar con Ibarra, con quien espera pode reunirse en los próximos días, antes del relevo presidencial. "Mantengo una muy cordial relación desde hace muchos años para ofrecerle mi mayor predisposición para sentarnos y establecer un intercambio de información sobre los temas que atañen a la Autoridad Portuaria en estos momentos", apuntó Cardona.

De momento, está aún por ver si presidirá o no el próximo Consejo de Administración del Puerto, el cual tendrá lugar el 19 de septiembre. Son varios los proyectos que han quedado pendientes de aprobar o desarrollar al ser tan corto el mandato de Cardona, quien está confiado en que no irán al cajón. "He puesto en marcha ideas que estoy seguro que muchas las continuará el nuevo presidente porque la comunidad portuaria las protagoniza", puntualizó en el acto de ayer, el cual tuvo lugar en la sede de la Autoridad Portuaria.

Ibarra vuelve así al Puerto con un alto nivel de satisfacción entre los empresarios del sector. Mientras, las patronales han destacado el buen hacer de Cardona, a pesar de lo escaso que ha sido su mandato. No obstante, en este año y largo se ha cambiado la imagen corporativa de la institución -nueva página web incluida-; se ha adjudicado el nuevo alargue del dique Reina Sofía, cuyas obras empezarán este mes; y se han firmado acuerdos con empresas punteras, entre los que destaca el rubricado el pasado mayo con la multinacional del petróleo Valaris en Houston.

Pero, por delante quedan retos pendientes. Entre estos, Ibarra ha señalado que su intención es bajar las tasas portuarias y frenar la sangría que vive La Luz en el tráfico de contenedores, el cual ha descendido un 14,8% en los seis primeros meses del año.