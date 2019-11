A Cabo Verde con el viento a favor

Fiel como cada año a la cita, Pedro Texaco otea el horizonte desde el Muelle Deportivo. No hay mucho barullo, apenas unas decenas de personas se congregan en la zona en una mañana aireada en la que se vuelve a elegir el futuro del país. "Esto es estupendo para los barcos", asegura en alusión al viento que, por momentos se hace más intenso y parece soplar a favor del casi centenar de embarcaciones que participan en la ARC Plus y que ayer pusieron rumbo a Cabo Verde antes continuar la travesía oceánica que les llevará hasta el Caribe.

Poco a poco, los 400 navegantes que participan en la primera prueba de la Atlantic Rally for Cruisers (ARC) salen del pantalán en dirección a la línea de salida. En comparación al mismo momento de la competición clásica, la suya es una puesta en marcha más silenciosa en la que más de uno echa de menos la música y el tradicional: " see you my friend" de Texaco. "¿No tienes el micrófono?", le preguntan Lars y Mona Gisaeus al exempresario, sorprendidos al verle fuera de su papel de speaker. "No, eso es en dos semanas", aclara él divertido antes de explicarles que se trata de dos variedades distintas. Un hecho que a este matrimonio de Suecia no parece importarle, porque, al igual que Texaco, no se pierden esta cita.

Y es que ellos mismo participaron en esta prueba, aunque en la modalidad clásica, en 2013 con el Esmeralda. Una experiencia que recuerdan con cariño a pesar de que "el tiempo" no fue el que esperaban. "Yo pensaba que íbamos a navegar relajados, tomando el sol y copas de vino, pero el viento estaba muy fuerte y tan solo pudimos navegar un par de días con los Alisios", recuerda Mona divertida. En cualquier caso, esta fue la única vez que hicieron la travesía, si bien acuden desde hace décadas a las instalaciones deportivas para ver la salida anual de la prueba grande que este año tan solo verá Lars ya que su esposa regresa a su país justo el día de antes.

Al igual que este matrimonio afincado durante los inviernos en la capital grancanaria desde hace más de 30 años, Tomás Pérez también participó en la ARC, aunque casi una década antes. Concretamente fue en 2005 cuando se embarcó en el Oranda 3 junto a otros seis tripulantes con quienes puso rumbo al Caribe llevando el nombre de Gran Canaria en "una enorme pancarta que recorría todo el barco". Así entraron también en la bahía de Rodney Bay, en Santa Lucía, aunque antes de poner fin a los 18 días de trayecto, también tuvieron que lidiar con el clima.

"Aquel fue el año del Delta y ya antes de salir nos dijeron que se estaba formando una tormenta de la que nosotros pillamos algún coletazo", recuerda. La cosa no fue a más gracias a Rafael del Castillo, quien les dio varias indicaciones a través de su radio, la Rueda de los Navegantes, para que el fenómeno atmosférico les afectase lo menos posible. "Y no solo eso, además pude conectar en medio del Atlántico con mi mujer gracias a él", señala Pérez quien, a pesar de aquel temporal que se llevó por delante en la Isla parte del Dedo de Dios, recuerda la experiencia como algo fantástico. En primer lugar, por la convivencia con el resto de la tripulación y, en segundo, por la infinidad de estrellas que pudo ver durante la travesía oceánica.

El Muelle Deportivo no es el único lugar que concentra a curiosos que no quieren perderse el inicio de la primera prueba de esta regata. La Avenida Marítima se convierte en otro punto de encuentro populoso, especialmente a la altura del parque San Telmo. Allí acude desde hace varios años la familia Camero Pascual que ayer no estaba al completo ya que al papá le tocó trabajar.

Aún así, Lola Camero, de ocho años, y su hermano Jaime, de cinco, disfrutan de las vistas desde el paseo donde su madre saca algunas fotos para el recuerdo. "Aunque depende de cómo nos pille, solemos venir a ver la salida y, además, los días previos vamos al Muelle para ver el ambiente", cuenta María Pascual quien, a pesar de no ser de una tierra bañada por el mar como es Soria, es una amante de la náutica aunque no sale a navegar. Tanto es así que mismamente el sábado fueron a visitar el Juan Sebastián Elcano donde, entre otras cosas, descubrieron cómo se navegaba antaño.

Precisamente, estaba previsto que el buque- escuela de la Armada escoltase a las embarcaciones de la ARC Plus durante una milla en el inicio de su trayecto hacia Cabo Verde, no obstante, finalmente no fue así aunque les acompañó durante varias horas en la línea de salida -a la altura de San Cristóbal, aproximadamente. Desde allí, con puntualidad británica, sonó a las 12.45 horas la bocina para los multicascos (15 veleros) y, quince minutos después, se dio la salida a la División Cruising y la División Open (81 veleros).

El barco más pequeño en esta travesía rumbo a Cabo Verde es el británico Elan 340 Boomerang, de 9,99 metros y con dos tripulantes; mientras que el más grande, con 20,8 metros de eslora, es el velero español La rebeldía de Ulises. Las embarcaciones navegan bajo las banderas de 36 naciones, entre ellas el Reino Unido, Alemania, Noruega, Italia, EEUU y Francia.

Según informó la organización los vientos moderados a fuertes al inicio de la travesía han ayudado al primer avance en el mar y el pronóstico es muy favorable para ayudar en una navegación rápida hacia la localidad de Mindelo, en la isla caboverdiana de Sao Vicente que está a unas 850 millas náuticas del Archipiélago. Mientras, en ciudad, continúa el programa de actividades para el resto de las tripulaciones que esperan guardando velas en el Muelle Deportivo su salida transoceánica. La prueba principal de la ARC celebrará su 34 salida el domingo 24 de noviembre. Antes, el domingo 17, tendrá lugar en el izado oficial de banderas, una jornada que contará con el habitual desfile festivo de todas las nacionalidades y equipos participantes.