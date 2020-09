"Me gusataría aprovechar esta oportunidad para mostrar mi preocupación", sentenció ayer Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, después de los aperitivos y los primeros vinos en la cita anual de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) en El Embarcadero. Ibarra, que por un momento cortó el ambiente festivo del encuentro, aprovechó para hacer un balance de su regreso a La Luz y no ocultó su "preocupación", palabra que reiteró y recalcó. Destacó las fortalezas del puerto de La Luz en tráficos "que se irán recuperando", pero desgranó los temas que le inquietan. Adelantó que se propone bajar las tasas portuarias, como había anunciado, y si se consigue que salgan los Presupuestos Generales del Estado "el objetivo es que en tres o cuatro años tengamos las tasas más baratas del estado". No se quedó ahí. Ante una audiencia atenta de empresarios y operadores portuarios, con el vicepresidente canario Román Rodríguez en el centro del encuentro, enhebró Ibarra los temas que le provocan pesadumbre. El movimiento de contenedores en tránsito fue el primero. "Hay que decirlo claramente. Hemos perdido espacio en los últimos meses. Y nos va muchísimo en juego", señaló. "Cuando estamos hablando de conectividad siempre lo asociamos a la aérea, pero sabemos que la marítima es igualmente importante. El próximo año hay unos retos muy importantes, tremendos", continuó diciendo. "Desde mi punto de vista, como presidente de la Autoridad Portuaria, mi objetivo es generar la confianza y consolidar a MSC para que vuelva a liderar el movimiento. Estamos trabajando en lo que puede ser una ampliación de los términos concesionales y v,mos a darlo todo para recuperar esa confianza de MSC que se ha ido perdiendo".

"Pero para lograr esa confianza necesitamos, por un lado, a todos los miembros del puertos. Vamos a trabajar en los pliegos de servicio público portuario del practicaje y de remolque. Ahí tiene que haber un espíritu de consenso entre todos. Que todos los agentes sepan que tienen que perder para que gane un poco el puerto".

A juicio de Ibarra es fundamental el consenso con todos ustedes", avisó a los presentes. Y antes de finalizar lazó un mensaje a la estiba, allí representada por Maximiliano Díaz y Pedro Cazón, sucesores al frente de la organización de estibadores tras la anunciada salida de Miguel Rodríguez.

"Y para finalizar, la estiba", dijo Luis Ibarra. "Saben que estamos en un proceso de transformación que vence en mayo del año que viene. Se ha hecho un esfuerzo por el Gobierno de España para que el periodo transitorio sea lo mejor para las Sagep convertidas ya en centros de empleo; se ha acordado un borrador de acuerdo marco la semana pasada; y ahora nos queda trabajar por lo que es el acuerdo en Las Palmas de Gran Canaria".

"Lo que les pido", añadió. "Y se lo dijo claramente, es que no nos hagamos trampas al solitario. Una cosa es lo que aparece siempre escrito y otra la realidad. Nos va muchsimo", repitió el presidente portuario; "muchísimo en el 2020. Y tenemos que ponernos todos de frente para afrontar los problemas que tiene el puerto". Ibarra agradeció a los empresarios el haber hecho un puerto "muy grande" y alentó a todos ante "un año importantísimo".

Por su lado, el presidente de Fedeport José Juan Ramos, que recordó el ejemplo empresaria de los fallecidos Germán Suárez y José Juan Ramírez, se ofreció a colaborar con Luis Ibarra. "Por nuestra parte no va a quedar, Luis", rubricó Ramos tras las palabras del presidente portuario.

Román Rodríguez, que acudió como presidente accidental de Canarias, ofreció la colaboración del Gobierno regional e insufló optimismo ya que, a su juicio, "los problemas no son tan graves como algunos los plantean".