Las barquillas de La Puntilla sin licencia tienen seis días para regularizarse

Los propietarios de las barquillas fondeadas sin autorización municipal en la zona de baño de La Puntilla tienen hasta el día 27 de enero para regularizar su situación o, en caso de no hacerlo, para abandonar las "playas de la ciudad", según reza la Resolución emitida por la Concejalía de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria la pasada semana. Actualmente, hay aproximadamente unas 50 embarcaciones varadas y fondeadas en la playa de Las Canteras, de las cuales unas 20 no están regularizadas o no han actualizado sus permisos de varado, según fuentes cercanas a la mencionada Concejalía.