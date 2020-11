Amy Monzón tiene 33 años y es de Arinaga. Siendo una persona sorda, es oralista y signante: puede hablar, leer los labios y signar, es decir, habla el lenguaje de signos. Estudió Educación Infantil y Atención a la Diversidad en la Universidad, aunque actualmente trabaja en Automáticos Canarias. Con un diseño de Isaac Martínez y patrocinio de ASOR Las Palmas y Panadería Mendoza, presentará su fantasía Tú eres mi diamante.

¿Cómo le dio por presentarse?

Siempre me gustó el Carnaval pero nunca me imaginé como candidata en el escenario. Sabemos que para las personas sordas es complicado. Pero cuando el diseñador me eligió, imagínate... Ahora lo estoy disfrutando a tope.

¿Cómo conoció a su diseñador?

Isaac Martínez Vicente siempre ha sido mi amigo y desde hace tiempo me insistía en que fuera su candidata, pero yo le decía que no. El año pasado quedamos, yo pensé que en plan amigos, como siempre, y me llevó a un hotel a una zona de lujo. Cuando me explicó que quería que fuera su candidata le dije "vale, pero dame tiempo para pensarlo" y él me dijo "no te doy tiempo, tienes que ser tú". Tardé dos días en asimilarlo pero estoy súper contenta.

¿Cómo se sintió en la pregala?

Me temblaban las piernas, tenía dudas, pero a la vez muchísima emoción. Una vez terminé en la pasarela quería volver a repetir. Me encantó, aunque fue bastante rápido.

El día 21 repite...

Sí, claro. Tres minutitos nada más, pero bueno... Lo aprovecharé al máximo. Creo que cogeré el escenario todo para mí, como si fuera mi casa.

¿Qué tal con sus compañeras?

Bastante neutral. De momento no me siento del todo integrada. Sí que hay algunas compañeras que se han acercado bastante a mí, otras no tanto porque tienen miedo de no poder comunicarse conmigo. No es algo malo, estoy acostumbrada. Ha sido todo muy rápido y no hemos tenido tiempo.

Es la falta de costumbre...

Soy una persona oralista y signante: puedo hablar, leer los labios y utilizar la lengua de signos. Vivo en un entorno de personas oyentes y también me he rodeado de personas sordas. Mi familia es oyente y yo me puedo enterar perfectamente leyendo los labios.

¿Le gusta leer?

Me encanta. Gracias a la lectura y a la ayuda de mis padres he podido tener un buen nivel de lecto escritura. Las personas sordas debemos desarrollar la lecto escritura, porque la estructura de la lengua de signos es diferente y al escribirlo cojeamos un poco. Gracias a la lectura he podido escribir como una persona oyente.

Perdóneme la ignorancia, pero si me puede explicar más...

No te preocupes, me gusta que me pregunten: es sensibilización. En la época de mi modelo educativo era obligatorio el oralismo para las personas sordas y aprendí como si fuera un loro. Memorizando y escribiendo, pero sin saber los conceptos. Una vez fui al Felo Monzón y tuve a un intérprete de lengua de signos empecé a tener pensamientos propios, creatividad... Considero que la lengua de signos debe estar al mismo nivel que la lengua oral en un colegio e ir las dos por el mismo camino porque si una cojea no tenemos el mismo desarrollo cognitivo que el resto.

¿Un sitio al que volvería siempre?

Cualquiera donde estuviera mi hijo, porque me da toda la tranquilidad que necesito.

¿Alguna pista de su fantasía?

Lo único que puedo decir es que brilla muchísimo.

¿Siempre fue carnavalera?

Sí, claro. Para mí es una de las mejores épocas del año. Un momento para sentirme libre, en el que no nos juzgamos y cada uno puede ser como quiera. Me gusta muchísimo el Carnaval.