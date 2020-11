El cupón de la ONCE repartió 350.000 euros en el sorteo ordinario celebrado este lunes, 10 de febrero de 2020, recayendo la suerte en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Rosa Delia Hernández Báez, agente vendedora de la ONCE desde septiembre de 2017, fue la responsable de repartir la suerte con 10 cupones de 35.000 euros cada uno, en su puesto de venta junto a la zona de urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El cupón de diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra. Además, al jugar al Cupón Diario de siempre (con el mismo precio de 1,50 € y premio a las 5 cifras), podrá jugar a La Paga por solo 0,50 € más por cupón. Con La Paga, además de los cinco números del cupón, jugará también la serie y se podrá ganar hasta 3.000 € al mes durante 25 años.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 22.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página Web oficial de juego de la ONCE.

La ONCE deja casi medio millón de euros en Gran Canaria

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 250.000 euros, en el sorteo del viernes, 7 de febrero de 2020, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y el cupón de fin de semana repartió 220.000 euros en el sorteo del sábado, 8 de febrero, en los municipios de San Bartolomé de Tirajana (200.000 €) y en Las Palmas de Gran Canaria (20.000 €).

Armando Rivero Vélez, agente vendedor de la ONCE desde diciembre de 1987, ha repartido 250.000 euros en 10 cupones de 25.000 euros cada uno, del cuponazo del viernes, 7 de febrero. Armando ha llevado la suerte a sus clientes de su área de venta en la Avenida de Tirajana, en Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Mª del Pino Sánchez Artiles, agente vendedora de la ONCE desde abril de 2017, ha repartido 200.000 euros en 10 cupones de 20.000 euros cada uno, del sorteo del cupón de fin de semana del 8 de febrero. Mª Pino ha repartido la suerte entre sus clientes de su puesto de venta en la gasolinera del Faro de Maspalomas, del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Juan Manuel Jiménez Romero, agente vendedor de la ONCE desde septiembre de 2015, ha repartido 20.000 euros en un cupón del sorteo de fin de semana del 8 de febrero, en su área de venta itinerante en el Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.