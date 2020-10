El hilo amarillo que sigue uniendo a la ciudad en pleno confinamiento

Aunque las frecuencias han bajado en consonancia con la reducción del número de personas que se desplazan, los conductores aún llevan de una punta a otra los vehículos, desde Tamaraceite al Teatro o desde Hoya de la Plata al Puerto, y desde su asiento tienen una perspectiva única de esta urbe que ha perdido momentáneamente ese bullicio que le era tan característico. "La verdad es que es un poco triste, porque ves la ciudad bastante desolada, pero ahora mismo quedarse en casa es la única vacuna que hay", recuerda Yudit Rizo, que lleva casi dos años y medio al volante en distintas líneas de la ciudad.

Ese, el confinamiento, es "la mejor medicina", pero la conductora cuenta que en no pocas ocasiones también se encuentra a bordo del vehículo con gente que quizás no debería estar ahí. "Muchas veces veo las mismas caras dos veces en pocas horas", señala con no poca tristeza e incluso impotencia. "Se ve a muchas personas mayores, o a gente que bajan solo a comprar el pan, un donut o algo". Cuenta, por ejemplo, que hace poco, en una línea de barrio en la que trabajó durante una semana, veía a personas que bajaban una y otra vez a pasear a sus mascotas. "Mi pregunta es: si estuvieran trabajando, ¿cuándo sacarían al perro? Una a primera hora y otra por la noche, no varias veces en la mañana, como vi", lamenta.

A bordo del vehículo la situación es algo extraña. Las habitualmente bulliciosas guaguas, en las que se sucedían las conversaciones entre los pasajeros o las llamadas de teléfono que parecían en grupo por el volumen con el que hablaban los interlocutores, han dado paso a un mutismo más propio de otras latitudes más frías. "Silencio, solo se escucha silencio", continúa Rizo, aunque también es cierto que el civismo no se ha quedado por el camino: "Es verdad que por costumbre yo doy el 'buenos días' y nos miramos a través del espejo, todos respetan las distancias de seguridad".

Para que los conductores puedan llevar a cabo su trabajo con garantías, la empresa municipal puso en práctica hace ya varias semanas algunas medidas que tratan de minimizar el contacto. "Está prohibido sentarse en la primera fila justo detrás del conductor y hay colocadas cintas", explica Jacobo Rodríguez, jefe de zona de Guaguas Municipales. Además, tampoco se puede pagar con efectivo y solo se accede a los vehículos a través de la puerta central. Cada guagua pasa asimismo por un proceso de desinfección cuando llega a cocheras al terminar la jornada y los conductores cuentan con papel y gel desinfectante para pasarlo por su zona de trabajo cuando hay un cambio de turno.

Aunque la cadencia de paso de las guaguas se ha reducido, los conductores están organizados con retenes, de modo que si un vehículo tiene algún fallo puede acudir otro con rapidez y sin tener que esperar hasta que llegue la siguiente frecuencia, según añade Rodríguez. Ocurre incluso en rutas como las del barrio de San Juan, que por las nuevas normas de aforo solo puede transportar a seis pasajeros de forma simultánea. "Lo hacemos pensando en la seguridad del pasaje", insiste.

Las guaguas, que habitualmente llevaban y traían a los palmenses al trabajo, a los lugares de fiesta o hasta las casas de los familiares, muestran un mensaje desde hace una semana en sus frontales que puede resultar paradójico en un servicio que sirve precisamente para conectar a la gente: "Quédate en casa". De instalarlo se ha encargado el equipo que trabaja en el taller, profesionales como Óliver Díaz, que baja cada mañana desde su casa en Artenara para asegurar que los vehículos circulan por la ciudad con seguridad. Junto a él trabajan otras once personas en el turno de mañana, aunque la resolución de las averías es un poco más complicada por las medidas de distanciamiento social necesarias para evitar la propagación del virus. "No podemos estar juntos y el trabajo se vuelve un poco más complicado si no tienes a alguien al lado, porque son maquinarias pesadas, pero el trabajo se saca adelante", subraya.

A pesar de las limitaciones, del menor número de pasajeros o de ese extraño silencio, las guaguas continúan adelante por las calles y avenidas de la ciudad esperando que la ciudad pueda volver a la normalidad. Mientras tanto, quienes trabajan en ellas insisten: "Quédate en casa".