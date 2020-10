El trasiego de gente en una casa de okupas en el Puerto alarma a los vecinos

La última pelea protagonizada por los okupas del inmueble tuvo lugar hace unos días de madrugada, cuando un hombre al que supuestamente le habían robado un móvil se enfrentó con uno de los que viven en la casa. La pelea se saldó con una herida en el brazo del robado, restos de sangre en la verja de la puerta y una visita de la policía. "Vinieron hasta siete coches de policía y una ambulancia y al final interrogaron más al pobre que se hirió en la puerta y al que habían robado que a los mismos okupas. Esto está lleno de drogas y la policía lo sabe, pero dicen que sin una orden de desalojo del juez no pueden hacer nada. La policía sabe perfectamente lo que hay aquí y que se trata de un sitio conflictivo, pero no puede hacer nada. Esto es una propiedad privada", explica un vecino.

Los residentes reconocen que los agentes van cada dos por tres a la casa, pero "ellos no pueden hacer nada". Lo que reclaman los vecinos al Ayuntamiento es que desaloje la vivienda de una vez. "Y si no puede hacerlo, que lo exija a los dueños".

La vivienda pasó a manos del Ayuntamiento en 2004, cuando la abandonó la Policía Nacional. El consistorio la sacó a subasta y la vendió por 2,3 millones de euros a una inmobiliaria que quebró y la finca terminó en manos del banco malo, que la sacó a la venta en 2016 por 917.000 euros, pero la existencia de 'inquilinos' ha impedido la compra de la finca.

"Estamos cansados de recoger firmas desde hace años para que desalojen esta casa y nada. Pero lo que está pasando ahora nos preocupa muchísimo más porque nadie respeta el confinamiento. Están todo el día entrando y saliendo y sin protección ninguna. El otro día vino una ambulancia a atender a una de las chicas que vive ahí, porque al parecer está embarazada. Cada dos por tres hay follones, Todo el día entrando y saliendo", señala una de los vecinos afectados, que asegura que hubo un momento en que llegó a haber casi 40 personas. "Ahora habrá diez o doce y no para de salir y de entrar gente. Con el confinamiento es una cuestión de salud pública. Estamos todos encerrados en nuestras casas, hay un montón de controles por todos lados y esta gente todo el día entrando y saliendo. Es absurdo", se quejan. La antigua comisaría está situada junto al centro Gánigo para personas sin hogar. Los vecinos reconocen que han desaparecido los problema que había antes en la calle por la continua presencia y peleas entre los usuarios del centro, que utilizaban el lugar como una sala de espera para comer, cenar o ducharse. "Ahora, con el estado de alarma, se ha regulado todo y han puesto hasta una valla para que las personas hagan la cola de manera ordenada y guardando las distancias, pero la casa de okupas continúa con los mismos problemas", señalan.

Recuerdan que hace años debían cultivar marihuana en el inmueble porque "había una luz muy potente siempre encendida a todas horas. Hace años que lo venimos denunciando en el Ayuntamiento y nada". Otra vecina expresa su temor a ser contagiada por esta gente, en el caso hipotético de que se infectaran por el Covid 19. "A mí no me importa que estén ahí, pero lo que nos molesta el trasiego continuo, las escandaleras y las peleas", dice.

"Si quisieran, ahora tienen la oportunidad de sacar a toda esta gente de aquí. ¿Qué hace esta gente saliendo a las tres y hasta las cuatro de la mañana?", se preguntan. "Tenemos miedo porque son peligrosos y están todo el día vigilando la calle. Por eso no damos nuestros nombres", aclaran.

Cuando se produjo la ocupación del inmueble, en febrero de 2016, el Ayuntamiento argumentó que eran los propietarios del edificio los que debían denunciar la situación. La situación de esta vivienda es parecida a otra de la calle Molino de Viento, en la que se habían metido varios okupas que tenían en jaque a los vecinos. El Ayuntamiento exigió a los dueños, tras las continuas denuncias de los residentes, que desalojaran el inmueble o lo tapiaran, como finalmente hicieron. En el caso de Miguel Rosas, los vecinos reclaman al Ayuntamiento que exija al banco malo que desaloje la casa. "El Ayuntamiento", se quejan, "no ha hecho nada con este problema. Me imagino que piensa que mientras estén ahí no dan problemas en otro lado", señalan mientras denuncian que la situación no sólo afecta a la tranquilidad de los vecinos. Justo enfrente de la antigua comisaría hay dos locales inmensos en la planta baja, que llevan años cerrados porque nadie los quiere alquilar.