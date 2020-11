Las clases 'viajan' por la red

"Gastamos mucho tiempo en elegir el contenido más adecuado, no puedo elegir el primer vídeo que me encuentre, tengo que ver varios, que estén adaptados a la edad, el nivel", explica Medina. Su rutina comienza cada día desde temprano, revisando los correos electrónicos que les envían los padres sobre dudas de las tareas marcadas o para mantener un seguimiento. Además, debe elegir los ejercicios y actividades para cada día, referentes a materias tan dispares como lengua, matemáticas o naturales. "En mi caso las envío al final de la tarde, para que luego las realicen cuando puedan", apunta la maestra.

Medina se mantiene en coordinación con las familias de sus 20 alumnos a través de una madre tutora que cuenta con un chat con el resto de padres. "Están siempre al pie del cañón", recalca. Lo más difícil ha sido salvar la brecha digital que existe en hogares con bajos recursos económicos. "Algunos no tienen en casa ni tablet, ni ordenador, y hacer la tarea en un móvil es complicado", señala. Otros, tienen hermanos que también necesitan usar esos mismos dispositivos y también están los pequeños que deben esperar a que sus madres vuelvan del trabajo tras una larga jornada laboral.

De familias vulnerables sabe mucho Inma Lozano. Profesora en el IES Santa Lucía de FP Básica con orientación a la electricidad y la electrónica, da clase a un grupo de 15 alumnos que, en algunos casos, vienen cargados con una "mochila" detrás de problemas ajenos a la actividad educativa. "Hay que adaptarles bien los contenidos, para que sean básicos y guiados y estar muy encima de ellos", explica. "Que sepan que tienen gente detrás para ayudarles", recalca.

Lozano imparte un módulo que incluye lecciones de Inglés, Sociales y Lengua. Cada día dedica unos dos horas a adaptar toda esa materia del curso a la vía telemática, de tal manera que sus alumnos puedan ver "que tienen éxito". "Al final no es mucho más tiempo del que dedico habitualmente a preparar las clases, es otro método", señala.

Esta profesora prefiere mandar la tarea con carácter semanal, "así ya ellos se pueden gestionar el tiempo". Además mantiene con sus 15 alumnos tutorías por videoconferencia y está en contacto continuo con las familias. Sin contar con el resto de implicaciones que tiene con el centro y el claustro de docentes. "Las actividades me las van mandando en word, en el mismo correo, con una fotografía del cuaderno, lo importante es que la hagan", apunta Lozano.

Manuel Ortega es profesor en este mismo centro del Sureste. En este caso, imparte Inglés, Historia y Lengua al grupo de Pemar (Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento) de 4º ESO. "Utilizamos el Pincel Ekade, que es la aplicación de la Consejería de Educación, para anotaciones positivas o negativas de la evolución, y también el Google Classroom para los contenidos", señala.

A esta última plataforma sube tres clases semanalmente por bloques de aprendizaje, "y ya que ellos se administren el tiempo para hacer las tareas y reenviarlas", aclara. "Los ejercicios se centran en la comprensión y la expresión escrita, un refuerzo de los contenidos ya vistos en el aula", señala Ortega. Lo cierto es que, tal y como han recalcado los profesores consultados, la Consejería no permite avanzar en materia nueva, de ahí que el cometido de los educadores durante el confinamiento deba centrarse en afianzar lo ya impartido de manera presencial. "En algunas asignaturas como Historia es complicado hacer eso", explica.

"No estamos preparados para la formación a distancia, hace falta el contacto cara a cara", afirma tajante Ortega. Su esposa también es profesora, aunque en su caso de Primaria, por lo que se reparten el tiempo y el espacio para organizarse e impartir las clases cada uno por su lado. "Pero mantengo siempre activo el correo y estoy atento para resolver cualquier tipo de duda", afirma. Además, en este proceso de teleaprendizaje es importante contactar con las familias de los alumnos. "Primero mandé una serie de correos, luego tuve que llamar a algunos padres que no respondieron", apunta. Una vez más, la brecha digital.

De secundaria a Primaria. Sara Sánchez Matas da clases de 6º curso en el CEIP El Cardón, en Vecindario. Los martes envía la tarea con una estructura para toda la semana a cada alumno. "Sin saturarlos, intento que sean ellos quienes gestionen el tiempo", señala. "Los contenidos hay que adaptarlos a la realidad de cada niño", explica, no sin antes admitir que se hacen más horas que cuando prepara las clases en el colegio. "Hay que reconocer la labor y el esfuerzo de los padres por hacer de profesores de manera improvisada", recalca.

Y no son solo las lecciones, habría que añadir el contacto con las familias, adaptándose a cada una de ellas o las reuniones de profesores de manera telemática. Aunque reconoce tener "cierta ventaja" al tener alumnos de más edad que sus compañeros de trabajo. Es más, con cada uno de sus 24 niños y niñas mantiene una vez a la semana videollamadas para que le expliquen cómo están y conocer su evolución. "Les he pedido que me escriban un Diario de Cuarentena y además me cuentan que han aprendido cosas que en el aula no pueden, como cocinar o recoger la ropa tendida", señala Sánchez.

Nuria Robaina también da clases en Primaria, aunque en este caso a los de 1º, los más pequeños, y en un colegio privado, el Anita Conrad. "La primera semana fue un poco caos, mandamos la tarea de golpe y no sabíamos bien cómo abordar la situación", explica. "Ahora usamos una aplicación que se llama Teams donde hacemos clases virtuales, conectas con cada niño, se pueden ver y hablar entre ellos, es más parecido a estar en clase", señala. "Además, esta queda grabada, por lo que si alguno no siguió la lección porque los padres no estaban en casa podrá verla en otro momento", añade.

Lo cierto es que en este caso, la maestra juega con la ventaja de que los padres de sus 19 alumnos no pasan por apuros económicos, reconoce ella misma. "Eso sí, al principio no daba abasto con tantos correos de las familias, tenían muchas dudas", señala. Ahora dedica más tiempo a buscar recursos tecnológicos, canciones o juegos, "por si hacen falta". En definitiva, una ardua labor la del profesorado que, en momentos como este, demuestran vocación por la docencia.