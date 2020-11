Avalancha de familias en la Cruz Roja

Desde las seis y media de la mañana había gente ayer esperando por un paquete de alimentos ante la sede de León y Castillo. Se presentaron aunque no tenían cita porque, aseguraban, no tenían nada para comer y se mostraban molestos cuando responsables de la organización les indicaban que hay una lista de espera y que no podían atender a más de 200 personas por día porque el personal no da abasto.

"Atendemos a todo el mundo", resaltan desde la Cruz Roja, pero la demanda es tan grande que no se puede dar respuesta a todas las peticiones en el día.

Antonio Rico, presidente de Cruz Roja Española en Canarias, admite que la organización está intentando organizar la entrega para evitar esa acumulación de personas que se está produciendo -cuyo número ha aumentado desde el pasado viernes- y poder establecer un orden en las entregas y llegar a "todas las personas que lo necesitan". Y es que muchas personas que trabajan en la economía sumergida se han visto de un día para otro sin ingresos y sin poder buscarse la vida en ningún lado. También acuden familias afectadas por ERTE que no han cobrado todavía. En algunos casos hay familias con los dos miembros afectados y después están los que viven en una situación de pobreza crónica, cuya economía se ha hundido aún más con esta crisis sanitaria.

"Hay un perfil claro de personas afectadas por pobreza crónica, que ahora están mucho peor y con toda la economía totalmente parada y sin la posibilidad de nada, pero ahí estamos, intentando resolver en la medida de las posibilidades de Cruz Roja", sostiene Rico, que recuerda que la ONG tiene un sistema para pedir hora por teléfono o internet. A pesar de ello, la gente se está presentando ante la sede.

"Hay muchas personas", señala, "que no tienen teléfono o sistemas informáticos desde los que acceder a pedir hora y son todas ellas, extremadamente vulnerables porque ni siquiera tienen un móvil, las que están viniendo por nuestra sede". Aclara que se está intentando reorientar a estas personas al sistema de entregas, mediante cita previa, para que los solicitantes "estén el menor tiempo posible en la cola. Siempre habrá personas a las que no podamos llegar a través de la cita telefónica o de la web y tendremos que hacerlo de manera presencial".

"Estas personas necesitan los suministros de víveres y hacen la cola desde muy temprano, pero les estamos insistiendo en que vamos a llegar a todos, que nos dejen que les organicemos, pero siempre hay personas que en un momento determinado tienen tanta necesidad que no saben como gestionarlo y aparecen aquí porque piensan que van a llegar un poco antes y que les vamos a ver la cara y no nos vamos a olvidar de ellos", explica.

El responsable de Cruz Roja considera que lo ideal sería que los solicitantes vengan derivados desde los ayuntamientos, porque ello agiliza el proceso al evitar la duplicación de expedientes, "pero hay veces que las circunstancias de urgencia lo impiden y hacemos nosotros la valoración y a partir de ahí ya iniciamos una ruta acorde a lo que debe ser una atención en los servicios sociales". Rico constata que el número de personas que acuden en busca de ayuda se ha disparado. "Tenga en cuenta que si han sufrido un ERTE las dos personas de una misma familia se quedan cobrando el 70% y eso es una situación bastante precaria, porque han perdido un 60% de la capacidad que tenían para hacer frente a los compromisos de pago. La situación es muy grave y tendremos que gestionarla para dar respuesta al máximo número de personas ahora y después de estas crisis sanitaria".

Aunque en el último mes han sido atendidas miles de personas, Rico teme que el número se incremente muchísimo más en los próximos meses. "Desgraciadamente, ojalá me equivoque, conforme vaya pasando el tiempo, esta situación irá a más", augura. Y añade: "toda la capacidad de Cruz Roja está puesta prácticamente al servicio de estos ciudadanos. Esperamos llegar al máximo número de personas y hacerlo de la manera más adecuada porque todos los profesionales y voluntarios estamos volcados en atender las necesidades que van surgiendo". Más de 1.300 voluntarios y profesionales están en estos momentos trabajando para ayudar a los más débiles, a los nuevos que han sido golpeados por la pandemia y a los que ya se encontraban en situación vulnerable y han recibido un nuevo zarpazo.