La ciudad inyecta cuatro millones para afrontar la emergencia social

En algo más de mes y medio trascurrido desde que estalló la pandemia, el gobierno tripartito que preside Augusto Hidalgo ha inyectado tres millones de euros para dar respuesta a la demanda de alimentos. Otro millón de euros se están dirigiendo a aliviar la delicada situación en que se han quedado miles de familias en el municipio, con ayudas al pago del alquiler, alojamiento y abono de recibos de agua y luz y otros. Por el momento, las ayudas han llegado a un total de 12.600 personas, según las cifras facilitadas por la concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas. Pero cada día que pasa llegan nuevas peticiones de gente desesperada y asustada.

El perfil de la mayoría de los nuevos solicitantes no tiene nada que ver con los que reciben ayudas normalmente. "Se trata de gente que tenía recursos hasta el mes pasado, que no tenía contrato laboral, pero que estaba mantenida con sus limpiezas de escaleras, en casas, planchando" o en otros empleos de la economía sumergida, explica Vargas. También hay muchos afectados por los ERTE y parados, que todavía no han podido cobrar la prestación.

El Gobierno regional y el Cabildo de Gran Canaria han comprometido dos millones para la emergencia, aclara Vargas, que añade que los cuatro millones inyectados ahora se añaden a los 34 millones que tiene presupuestada este año el área de Servicios Sociales.

"Tenemos la tranquilidad de que el presupuesto va a aumentar lo que sea necesario para seguir alimentando y atendiendo a la gente que lo necesite", sostiene la edila, quien frente a las críticas se limita a decir. "Estamos dando respuesta. Podríamos hacerlo mejor seguro, pero desde el principio estamos haciendo todo lo posible para que la gente" sobrelleve "esta situación, gracias a todo el personal municipal, que está a piñón para dar respuesta a las consecuencias de esta crisis", desde que se declaró el estado de alarma. El alcalde está removiendo las partidas porque al pararse toda la actividad deportiva y lúdica, por ejemplo, ese dinero ha venido para acá. Estamos trabajando para que el colchón de servicios sociales pare el golpe y nadie se quede atrás". El consistorio recibe una media de 1.500 llamadas diarias, a través de los distritos y del teléfono 010, en busca de ayudas para poder comer o pagar los recibos del agua, la luz o hacer frente al alquiler.

A estas llamadas hay que añadir las solicitudes que se gestionan a través de la web. Para las personas que no tienen teléfono se ha habilitado una oficina en el distrito Puerto-Canteras, donde los solicitantes son valorados de forma telemática, a través de un móvil que se le facilita para ello en la oficina. Ha sido tal la avalancha de llamadas que el servicio telefónico 010 se colapsó, lo que provocó largas esperas para lograr comunicar el problema. Ese servicio estaba fallando, reconoce Vargas, pero aclara que el número de operadores se ha incrementado a más de 10, cifra a la que se añade los que atienden en los distritos.

El personal de Servicios Sociales también ha sido reforzado con trabajadores de otras áreas, a los que se une la incorporación de 68 policías locales en prácticas que apoyarán la labor con la población más vulnerable.

En estos momentos, el Ayuntamiento sigue atendiendo a más de 2.800 personas dependientes, en su mayoría mayores, a través de la ayuda a domicilio y se continúa con el programa de seguimiento y atención en sus casa a 90 menores en situación de riesgo. En el último mes se ha doblado la capacidad alojativa del Ayuntamiento para las personas sin hogar, con la apertura de tres nuevos albergues con 152 plazas, que están casi llenos. El 50% de estas personas son extranjeras o de otros municipios de la Isla. Para los cerca de 30 personas que se niegan a entrar en un albergue se ha habilitado un servicio de duchas y comedor en la zona del balneario de Alcaravaneras. Además, con Cáritas y Cruz Roja se está repartiendo comida a domicilio a diario a 147 mayores. También se ha abierto una línea de entrega de alimentos a familias vulnerables y hasta el 14 de abril se tramitaron 1.287 prestaciones económicas y se facilitaron más de 6.200 tarjetas de comida.