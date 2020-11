Domingo de Reyes

A Marta y su hermana Andrea, de solo un año, se le sumaron ayer los más de 265.000 niños menores de 14 años de Canarias que tanteaban el exterior como el que redescubre el mundo, reaprendiendo las dimensiones de los espacios abiertos.

La mayoría salió, pero también hubo quién se quedó dentro de casa de puro nervio.

Como la pequeña Valentina, de 6 años de edad, que justo esta semana le preguntaba a su madre Carmen que si le regalaba un patinete cuando pudiera salir, que ya para entonces tendría ¡once años! No cinco años sino solo dos días después se abrió la veda, "perose montó un poco de lío cuando fui a hacerle el moño y se enrocó". "Si me vas a poner moño prefiero quedarme en casa", sentenció dejando a su hermano Enrique solo ante el primer paseo, con la magua añadida de aún no poder ver a sus amigos.

El domingo regalaba un día extraordinario en la capital grancanaria, como si la Aemet hubiera preparado la solajera y la temperatura exacta para el desconfinamiento, el Ayuntamiento unos jardines en formato de pequeños botánicos impecables, y el mar echado para engalanar el horizonte de la ciudad por naciente y por poniente. Para hacer más fácil el difícil tránsito a pequeños y también a algunos mayores.

Como Cristina Garrido, madre de Luis, un bebé de siete meses, y de Álvaro, que va a cumplir los tres. Cristina se autoconfinó antes del sábado 14, concretamente el miércoles 11 de marzo, y desde entonces no había salido de casa "por pánico a ponerme mala" con unos niños tan pequeños. Confesaba que ese miedo aún lo tenía en el cuerpo ayer mientras iba estirando por fin las piernas con destino a la Fuente Luminosa, buscando un sitio amplio y evitando con cuidado interactuar con otros padres y niños que ya a partir de las once de la mañana iban poniendo las calles algo más cumplidas.

Pero en la mecánica de abrirse a la luz hay distintas formas y maneras, personas que salen con tiento, y enanas que salen con enralamiento y fogalera.

Esta última categoría la lidera Teresa, de diez años, todo nervio. "Cuando abrí la puerta sólo quería correr, pero cuando llegó a la calle se impactó un poquito", explicaba su padre Luis, que a los diez minutos de paseo ya todo le parecía algo "maravilloso".

Pero puede que aún más a Diego, de ocho, y a Miguel de 6. Al mediodía son los reyes del parque Santa Catalina, cancha absoluta para ellos. Su madre, Nayra Sánchez, los mandaba para el norte a correr y luego para el este. Y después para el oeste. Así hasta cumplimentar los cuatro puntos cardinales, a falta de olimpiadas. Nayra vive en un piso por el que el sol pasa apenas unos diez minutos. "Y cuando llega nos pegamos a la ventana", así durante 43 días hasta que ayer lo recibieron en vertical, sin cristales de por medio y saltapericando sin parar, si bien con una cierta dificultad al principio porque el mayor "estaba asustado y me costó convencerlo", lo que ya es más suerte que una de sus primas, con la que no hubo manera.

Nayra Sánchez, que se había mudado hace poco a esa casa de luz transitoria para estar más cerca de un trabajo que ahora prescinde de sus servicios, lo tiene claro, como otras miles de personas tras esta monumental pandemia: "ya estoy mirando casas para mudarme a un pueblo".

En la otra punta del parque se encuentra Abril González Quintana, de 7 años recién cumplidos. Su madre Lorena le montó un cumpleaños de puntería a pesar de las distancias con los familiares, con su desayuno sorpresa, el vídeo que le dedicaron sus amigos y un montón de regalos que fueron llegando por arte de magia a casa. Abril estaba deseando calzarse lo patines que lleva su madre en la mochila y que se coloca junto al jardín vertical que pone Santa Catalina en verde. Se le ve feliz a pesar de que le robaron el mes que lleva su nombre, como presagió Sabina sin querer.

Bastantes metros por detrás le dan a la pelota Claudia, una fiera en la materia, y Mario Tusell, hijos de Joan, con unas muy apañadas mascarillas realizadas con telas con motivos africanos "diseñadas por Suleimán", según especifica su padre, a a postre jefe de Comunicación de Casa África.

A Claudia, de ocho años, le pasa lo mismo que a Enrique, el hermano de Valentina, que lo lleva "regular por no poder ver a los amigos", pero también tiene premio, nada menos que un diploma de buena aptitud e inmejorable sonrisa durante todo el confinamiento otorgado por su tía, "que es médico".

La calle Luis Morote, que es el puente hacia la playa, a medida que van pasando los minutos se va animando con la presencia de más niños, algunos ya galletones, y el consiguiente meneo de patines, bicicletas, algún balón, aunque de momento pocos, dando tiros de un hermano a otro.

Una señora bastante mayor, pero sin niños, sino bolsa ni nada que acreditara el porqué de su salida, hablaba a todo aquél que quería escucharle que por fin había llegado la vida con la vuelta, aunque fuera por horas, de la chiquillería y sus trastos de divertir, y cogía rumbo hasta la avenida de Las Canteras para margullar en la novelería.

La playa está deslumbrante, de tener prismáticos se verían bebé cabosos y niños salema saliendo del marisco a través del agua transparente, con un grueso de cada vez más padres y madres con la prole cogiendo el pulso al pasito a la vuelta al exterior que le insuflaba el ánimo a un océano que de momento solo se deja ver, y que se presenta ahora como el juguete más apetecible de mundo: "Mamá, pero yo lo quiero para siempre, de siempre jamás es volver a bañarme".

Un día menos queda.