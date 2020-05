"Hay 800 personas en el agua": las reacciones del desconfinamiento en Las Canteras

Madrugón para sentir la normalidad. Muchos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria activaron sus despertadores, este sábado 2 de mayo, para salir a pasear en la playa de Las Canteras. Después de que se emitiese la cuarentena, decretado por el estado de alarma para combatir al Covid-19, la joya capitalina volvió a recuperar algo de la normalidad a la que está acostumbrada. Un hecho que ha impresionado a muchos por la alta cantidad de personas que salieron al arenal. "Impresionante, hay más de 800 personas en el agua. Parece Triana", afirma un vecino.





Si la gente caminara al mismo ritmo eso seria genial. Pero hay gente rehabilitandose de alguna enfermedad, gente q camina muy despacito y otros q vamos muy ligeros. Como logras ponerlos en fila? igual q los q corren, están los runners y están los q corren xo no pueden con su alma — Aliva (@aliciavalidoag1) May 2, 2020

Tío que cada quien actúe según sus responsabilidades pero todo el mundo tiene casa en las canteras????? porque no lo entiendo estoy frita por pisar la puta arena y veo a la gente que vive a dos minutos de mi casa por el paseo y lloro — Ainhoa ?? (@AinhoaD) May 2, 2020

Imagino que estar en el agua no es tan peligroso el contacto como si estás en la calle. No seamos más papistas q el Papa. A todo se le va a sacar punta — Juanito (@juanjj_78) May 2, 2020

Hemos estado mes y medio confinados sin salir de casa para que hoy veinticinco mil tios se pongan a coger olitas en las canteras... — Blade runner ???? (@Bichillo013) May 2, 2020

Claves para el desconfinamiento

Distancia interpersonal

Después de 48 días, las medidas fijadas por el Ministerio de Sanidad , que afectan a millones de personas, establecen unos horarios para que no coincidancon los que tienen más de 70 años o con los niños que salgan a la calle con un adulto.Así, para los, lay lossolo podrán llevarse a cabo entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas.Lapodrá llevarse a cabo una vez al día y sin límite de tiempo dentro de la franja horaria permitida y dentro del municipio en el que se resida. Los paseos deberán realizarse en una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio y se podrán hacer acompañados de una sola persona con la que se conviva.Lasy las que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad, podrán pasear entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas.Y los, acompañados de un adulto, podrán realizar un paseo diario, de máximo una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro con respecto a su domicilio, entre las 12:00 horas y las 19:00 horas.Esademás que una persona salga a hacer deporte por la mañana en la franja horaria que le corresponde y luego dé un paseo con su hijo.Durante el paseo o la práctica de deporte,con terceros de al menos dos metros y se deben evitar los espacios concurridos, así como aquellos lugares donde puedan existir aglomeraciones, además de cumplir las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 indicadas por las autoridades sanitarias.Quedandebido a un diagnóstico por Covid-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria. Tampoco pueden salir los residentes en centros sociosanitarios de mayores.