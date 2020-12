La capital contará con un plan de 100 millones de euros para inversiones

"El escenario económico que viene es dantesco", vaticinó tajante Hidalgo ante un salón de plenos inusualmente vacío. Tan solo le acompañaban los portavoces de los distintos grupos, con la excepción del también diputado Pedro Quevedo (NC) que se encontraba aún en Madrid. El resto de concejales presenciaron el acto por vía telemática. El alcalde señaló en su comparecencia que en este tiempo han recibido más de 15.000 llamadas de emergencia al teléfono municipal 010, han repartido casi 4.000 almuerzos a personas en situación de vulnerabilidad y, además, destinarán 10 millones de euros para reactivar la cultura en la ciudad.

Según relató Hidalgo, el Ayuntamiento tomó las primeras medidas el 5 de marzo, "cuando todavía la ciudadanía no sabía lo que se venía encima". Implantaron entonces un comité operativo y otro de gestión interna para los trabajadores municipales. Pronto llegó la suspensión del Festival de Cine, los planes de desinfección diaria de calles y guaguas y así hasta llegar a la lluvia de Reales Decretos una vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma. "A veces teníamos solo tres o cuatro horas de margen para planificar las medidas", indicó Hidalgo.

En materia de Seguridad la ciudad contó con más de 1.000 militares en sus calles. Además, se suspendieron las prácticas de los nuevos 68 polícias locales, quienes entraron al cuerpo. Y bajo estos dispositivos, el primer edil destacó que el comportamiento de la ciudadanía ha sido "excelente". Sería el capítulo de Servicios Sociales el que más destacó, con felicitaciones a la concejala del área, Carmen Luz Vargas, por parte de los portavoces opositores de PP, Cs y CC-UxGc.

"Gente que jamás se había dirigido a los servicios sociales vinieron a pedir ayuda para poder comer", señaló Hidalgo. Por otro lado, se abrieron tanto la Fábrica del Hielo como el Centro de Emergencias de El Polvorín a personas sin techo. "Han acudido algunos que nunca habían querido ser atendidos en un albergue, pero ahora accedieron por miedo al virus", apuntó el alcalde.

"El problema de los niños de cuota cero es que coman bien, garantizar una dieta equilibrada", señaló Hidalgo también dentro del paquete de medidas sociales. En este sentido, indicó que han contado con especialistas para crearlas; "cuando podríamos haber recurrido a Telepizza, pero no", añadió más tarde en su réplica a Pepa Luzardo, portavoz de los populares.

En materia económica, sin contar el millonario plan de inversiones, con 46 proyecto estratégicos por ejecutar proximamente, Hidalgo destacó el aplazamiento de los tributos municipales hasta el 4 de diciembre, la excención de tasas hasta el 31 del mismo mes y la devolución de las que ya hayan sido abonadas. "Hemos agilizado las licencias de obra, estamos casi al día", añadió. Con todo, las arcas municipales dejarán de percibir el 54% de los ingresos, apuntó.

Reactivar la economía

En las réplicas, Francis Candil, portavoz de CC-UxGC, señaló que hay decisiones "que no se entienden", como la suspensión del contrato de la Escuela de Música, cuestión que también salió a colación en intervenciones de los otros grupos opositores. "La inversión es importante para reactivar la economía, pero tienen que ser capaces de ejecutarla", apuntó en referencia al plan de infraestructuras e invitando a Hidalgo a "ponerle las pilas a muchos de sus concejales".

Candil denunció además que los negocios con terrazas siguen "esperando" una respuesta para ampliar su espacio. Precisamente, este fue uno de los temas que sacó a debate la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas. ""Han faltado planes de actuación, el Ayuntamiento tendría que haber tenido un croquis y saber que locales podían ampliar y cuales no", señaló la edil de los naranjas. La edil de los centristas reclamó, por su parte, una rebaja de la presión fiscal, en especial el IBI a las empresas del Puerto; y solicitó la creación de una comisión permanente sobre la Covid-19.

Luzardo, por su parte, denunció a su juicio que el alcalde no ha realizado en este tiempo ruedas de prensa. La portavoz de los populares incidió en que debe de haber respuestas desde el Ayuntamiento "porque la pobreza no espera" y lamentó que no se creara un teléfono específico para los mayores. La líder de la oposición denunció también "el lío" que se ha producido entorno a las terrazas y reclamó subvenciones al sector del taxi.

Hidalgo, quien no antes de terminar el pleno, señaló que asume que "la oposición critique", además de responder a las acusaciones de "improvisar" en sus medidas, que esta ha sido la tónica de todas las corporaciones municipales en España.

Un agente de movilidad da positivo