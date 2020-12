Unas escasas horas después de que el pleno tomara razón del pase de la concejala del Partido Popular (PP), Carmen Guerra, al grupo de no adscritos de la corporación, otra edil, esta vez la hasta ayer portavoz de Ciudadanos, anunció su abandono del partido, aunque también continuará en el Ayuntamiento y conservará su acta. Así que, de un día para otro, la corporación ya cuenta con grupo de no adscritos, del que forman parte dos edilas.

Corrales, que llevaba meses amenazado con irse tras el enfrentamiento que tuvo con el concejal de su grupo municipal, José Guerra, informó ayer, casi al final del pleno, que se marcha porque la dirección de su partido no ha impuesto la sanción a Guerra que establecen los estatutos por haberla insultado. "Yo presenté una denuncia, que ha sido resuelta favorablemente a mí pero, desgraciadamente, no ha habido sanción ninguna. Por lo tanto, cuando se permiten que se incumplan los estatutos, me siento totalmente liberada de mantener el compromiso con mi partido", dijo Correas en relación a su acta.

"Hoy es mi último pleno como portavoz de Ciudadanos, esta tarde me daré de baja en el partido y la razón por la que mantengo el acta es porque el partido me ha liberado del compromiso, al permitir que se incumplan los estatutos", añadió. Tras manifestar que es consciente de que "los votos de Ciudadanos de 2019 fueron conseguidos más por el partido que por mí", añadió que "aunque solo una persona haya votado porque yo estaba en la lista, me veo en el compromiso de continuar. Sé que no voy a tener derecho a mociones, pero no crean que se van a librar de mí porque presentaré propuestas". Afirmó que "siempre" se ha considerado una "mujer de compromiso" y añadió: "Cuando entré en la política me comprometí con un partido y con la ciudadanía", pero al darle la espalda su partido se considera en libertad de seguir por libre. Correas es la segunda concejala de Ciudadanos en la capital grancanaria que abandona el barco en menos de un año. El primero fue Javier Amador, que se fue en octubre de 2019, pero dejó su acta a disposición del partido, que abandonó al mes siguiente.