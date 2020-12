El envejecimiento de las flotas por la crisis abre vías de negocio en Canarias

El envejecimiento de las flotas acarreará a juicio de Suárez un mayor gasto de los propietarios en actividades de mantenimiento y reparación. Con estas inversiones podrán seguir navegando sin que las sociedades de clasificación pongan pegas al estado de los buques y que por lo tanto aumente el precio de los seguros, tanto de los buques como de la carga que transporten. Estas señales ya se están notando en el mercado y aumentarán durante los próximos años, según apuntó el presidente de Astican, que prevé un repunte en las reparaciones navales en cuanto se flexibilicen las medidas de contención de la pandemia que restringen los vuelos, imprescindibles para mover a los equipos profesionales de los armadores.

Las empresas dedicadas a la reparación naval en Canarias también están preparadas para responder a otra tendencia de las industrias marítimas a la que hizo mención Suárez, la conciencia medioambiental. Puso al respecto el ejemplo de Ikea, que ha comenzado a establecer parámetros ambientales que deben ser cumplidos por las navieras que transportan sus mercancías por medio mundo.

El caso del gigante sueco del mobiliario no es único: la naviera Maersk también ha firmado con 26 bancos unas líneas de crédito de hasta 5.000 millones de dólares estadounidenses con unos intereses cuyo tipo estará vinculado al rendimiento de la compañía en función de sus objetivos medioambientales: cuanto mejor lo hagan en este sentido, el porcentaje que pagarán será menor. Suárez mencionó al respecto el establecimiento de un sistema de rating ambiental de los barcos similar al que ya existe para señalar la eficiencia energética de los electrodomésticos o incluso las viviendas. "En base a ese rating podrá haber mejoras, las tasas portuarias serán bonificadas y los barcos tendrán una financiación más barata por parte de los bancos", desgranó.

Esa conciencia ambiental supondrá el establecimiento de proyectos piloto, innovaciones y transformaciones en los buques para adaptarlos a la navegación con nuevos tipos de combustible, entre los que el responsable de los principales astilleros del Archipiélago mencionó el amoniaco o el hidrógeno. Canarias y su ecosistema industrial "están perfectamente preparados" para acoger estas actividades en los próximos años", en palabras de Suárez, que hizo hincapié en la imagen con la que cuenta el sector de las Islas: "La solvencia que hemos logrado durante todos estos años en el sector naval nos posiciona", abundó.

Hay otro sector de crecimiento doblemente vinculado a la economía azul en el que las Islas buscan ser avanzadilla, la energía eólica marina. La instalación del primer aerogenerador offshore del Estado junto a la plataforma de la Plocan posicionó el nombre del Archipiélago y otros proyectos más recientes, como el primer aerogenerador flotante de doble rotor que estuvo unos meses a la entrada de Las Palmas de Gran Canaria, han apuntalado esa imagen. Eso ya lo notan las empresas vinculadas a estas actividades en las Islas: Suárez develó que a raíz de estos proyectos han visto un aumento de solicitudes de empresas que quieren probar sus proyectos. Por el momento, Astican ha presupuestado unos cinco proyectos con un valor aproximado de hasta tres millones de euros, aunque su impacto económico en la Isla es mucho mayor, de hasta 10 millones, de acuerdo con las estimaciones sobre el retorno económico del sector naval que maneja el Ministerio de Industria.

Suárez reclamó la promoción de sistemas de financiación para los armadores, que son los clientes de reparaciones navales. Para ello propuso la creación de líneas de crédito que garanticen liquidez a las empresas que mueven habitualmente sus buques entre las Islas, de modo que puedan plantearse la incorporación de nuevas tecnologías ambientalmente responsables, entre las que mencionó el cambio de diseño en los cascos o la incorporación de acumuladores a las hélices para regenerar la energía, obras todas que se pueden acometer ya en los astilleros de las Islas.

El presidente de Astican propuso también el establecimiento de "una política industrial específica" para los astilleros en el marco de la economía azul "como un ecosistema industrial propio con capacidad de aportar empleo y generar riqueza al Archipiélago" y para ello insistió en algo que ya habían mencionado otros de los ponentes de la jornada organizada por el Cluster, el refuerzo de la capacidad formativa en las Islas. "Escasean los perfiles especialistas, los de formación profesional, hay que hacer una promoción para atraer talento joven al sector, porque hay recorrido y futuro y no existe iniciativa joven para venir a determinados sectores", lamentó.

Para que estas tendencias puedan consolidarse en el Archipiélago, Suárez propuso una mayor implicación de las administraciones públicas con una disminución de costes -"No hablo de reducción de impuestos, porque no creo que sea lo más útil con lo que viene", especificó- a través de cofinanciaciones que redunden en unas operativas más baratas. Esta es, desde su visión, la principal ventaja competitiva que puede esgrimir Canarias con respecto a competidores cercanos que tienen unos costes laborales mucho menores. "Ese no es nuestro camino, sino el valor añadido", concluyó.