Fernando Guanarteme se echa a andar

Los domingos parecen ahora más domingos por aquello de la tranquilidad y el relax que se respira, señala un adepto a la peatonalización, que quiere que se haga para siempre y no solo los domingos. Sobre la peatonalización dominical hay opiniones para todos los gustos, pero el sentir mayoritario que se respira entre los usuarios es favorable a la medida.

Hasta muchos comerciantes, en su día los más remisos a la eliminación del tráfico, se están dando cuenta de que el tránsito tranquilo de la gente favorece al negocio. De hecho, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, señala que su departamento está estudiando muy seriamente eliminar el tráfico los domingos de manera permanente, porque lo que "nos transmiten los vecinos es muy positivo". La experiencia se está llevando a cabo también en un tramo del paseo de La Cornisa, en la Ciudad Alta.

"Debería haber más calles así, y no solo los domingos, los sábados también. Se hace más habitable la ciudad", sostiene José Molina mientras conduce a una persona en silla de ruedas. Los diferentes gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento durante los últimos 15 años han hablado de la peatonalización de la calle, pero nunca se han atrevido por miedo a las quejas de los vecinos. De hecho, el ensanche de las aceras y la ampliación de la plaza de los Betancores se presentó en su día como una primera fase de una progresiva eliminación de los vehículos en la histórica calle, pero el miedo a las crítica ha impedido que el proyecto salga adelante hasta el momento.

Ahora ha sido la necesidad provocada por la pandemia de contar con calles donde la gente pueda pasear con más holgura, lo que ha llevado a Movilidad a cerrar la vía al tráfico los domingos, mientras dura el estado de alarma, pero existe la voluntad de dejarla de forma permanente si tiene aceptación entre la gente y no genera mayores trastornos de tráfico.

La calle no estaba muy concurrida ayer porque, con el día tan espléndido que reinaba, la gente acudió en masa a la playa. Riadas de gente atravesaban las transversales a Fernando Guanarteme, con la toalla al hombro, camino de la playa. Después del encierro de meses, los ciudadanos sólo quieren playa y terraza, pero también había paseantes. Un goteo incesante de personas transitó por la calle a lo largo de la mañana y de la tarde. Entre ellos está José, un vecino de Guanarteme que ha salido a dar un paseo mañanero con su perro Ramón. José está contento con la peatonalización y le parece bien, "no como otras cosas que están haciendo como la metroguagua, que está bien, yo no digo que esté mal, pero no es tan necesaria ahora. Primero hay que resolver otros problemas de tráfico más urgentes como la eliminación de los atascos a la salida del Muelle y en el cruce de Las Alcaravaneras".

Los domingos, añade, "practicamente no hay tráfico, por lo que no le afecta, pero la metroguagua", insiste, "es necesaria, pero en su momento, que yo no sé a qué contratistas les han dado las obras porque todos desaparecen" con el trabajo a medias, y "al final terminan dándoselo a uno de Gáldar", bromea Jose, quien atribuye la menor afluencia de gente a que "la gente tira más para la playa. Seguro que si hubiera más viento en la avenida la gente estaría ahora aquí. En invierno seguro que la gente viene más, esto le da vida a la calle, pero yo considero que solo se debe peatonalizar los domingos, porque la gente necesita moverse el resto de la semana y hay que darle vida a los transportistas, a las guaguas y a los colegios".

No son de la misma opinión Iván y Aline, quienes tras alquilar dos bicicletas en la plaza Farray emprenden el camino hacia La Laja, donde piensan pasar el día. A Iván le parece perfecta la eliminación del tráfico los festivos y si por él fuera la dejaría así todos los días. "Yo me muevo en bicicleta por toda Las Palmas. Por mí perfecto, cuantas más calles peatonalicen, mejor. Hombre, hay que compatibilizarlo con el tráfico, pero por mí encantado", opina Iván mientras enfila por Fernando Guanarteme hacia el sur. La conexión en bicicleta entre Guanarteme y La Laja está practicamente completa y solo quedan algunos tramos entre San Cristóbal y La Laja. En estas últimas semanas se ha estado trabajando en la terminación del carril bici que conecta Fernando Guanarteme, a través de Diderot, con la plaza de España y el paseo de Chil y Mesa y López.

A César, dueño del Bazar Farray, la medida le parece bien. "Ahora no hay gente en la calle, pero no por la peatonalización sino por la situación en general. Seguramente en circunstancias normales, sería mejor para el comercio, si la gente camina y se viene a pasear todos los domingos por la zona. Peatonalizar todos los días no sé como afectaría al tráfico porque la plaza de España ya está cerrada, pero la gente camina con más tranquilidad, con más comodidad y más separada, ahora que hay que respetar la distancia de seguridad".

Por su parte, María Luisa está encantada con la calle sin coches, pero pide que "sea sólo para los domingos, que no sigan atascando el tráfico porque ya hay pocas calles por las que puedan circular los coches", aunque a renglón seguido reconoce que el estado de alarma "ha venido genial para que se purifique el aire. Favorece las terrazas y que la gente circule en bicicleta. A mí me viene genial por mi marido que va en silla de ruedas porque esta ciudad está llena de barreras".

María Luisa critica "lo mal que está la accesibilidad en esta ciudad. Hace un año que puse un escrito en el Ayuntamiento porque mi marido tiene una discapacidad de un 71% y vivo en una manzana donde las aceras son altísimas, una cosa horrible. Donde único se puede subir es delante de mi casa y hay siempre coches aparcados".

María del Mar y su marido se han venido a pasear un ratito con sus gemelas de tres años, Alma y Jimena, huyendo de las aglomeraciones de Las Canteras. "Venimos un ratito los domingos y las niñas pueden disfrutar un poco. Las saco por aquí porque la playa está a tope. Peatonalizarla entre semana, igual es un poco complicado para los negocios, porque al fin y al cabo son pequeños comercios, aunque en Ruiz de Alda todos se quejaron y ahora aquella calle es la bomba. Está funcionando muy bien", opina.

Unos kilómetros más arriba, en el paseo de La Cornisa, la peatonalización dominical no atrae a tanta gente, según los pocos vecinos que pasean, porque la gente está en la playa. Dolores Jiménez y su hijo Pedro Padrón suelen ir todos los días a pasear por la zona y los domingos, con más razón, porque no hay coches. "Me parece muy buena la medida. Mi madre tiene 91 años, pero le encanta pasear por aquí. Ahora cuando empiece a calentar el día nos vamos. Venimos tempranito. Como maestro y ecologista, me encantaría que lo peatonalizaran para siempre", sostiene Pedro, que vive en Schamann. A Dolores le encanta la zona porque le recuerda a su marido fallecido y le gusta sentarse a descansar y contemplar las espectaculares vistas de la bahía. "Mi padre sí que caminaba y yo con él. Me acuerdo que íbamos al estadio desde Schamann caminando y bajábamos y subíamos. Caminábamos muchísimo y bajábamos por aquí hasta Las Canteras. Subíamos en la guagua, claro. Hoy parece que hay menos gente. El domingo pasado había mucha más. Había de todo, juventud y gente con añitos, todos caminando", recuerda Pedro.

También está encantado con la medida Manuel Rodríguez, quien se ha ido a dar una vuelta con su hija Nora. "Yo agradezco que abran las calles los domingos, no hay colas por la acera, hay menos ruido y se oyen los pájaros". David Vázquez también aprovecha para salir con su hijo Hugo y sus dos perrazos, pero echa en falta una mayor señalización e información sobre los cortes de calles y aprovecha para quejarse del mal estado de las aceras. "El primer día me topé de bruces con las vallas", se queja.