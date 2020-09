La Policía Local cuenta con 401 chalecos nuevos de protección contra las balas y navajazos

Los chalecos de protección son ha medida para cada agente, de ahí que el alcalde afirmara que son "complicados" de adquirir. De estos existen dos modalidades, uno para cuando los policías vayan de uniforme y otro para cuando actúen de paisano. Además, están compuestos principalmente de aramida, un tipo de fibra sintética con una gran resistencia al calor. "Aquí no tenemos una realidad donde las armas de fuego sean el mayor temor, pero también sirven para las armas blancas y, en cualquier caso, les daremos así a los Policías todos los elementos a su disposición para darles las garantías absolutas de que no van a salir heridos", apuntó Hidalgo.

Estos elementos de seguridad son capaces de aguantar hasta 50 julios de fuerza. "Son chalecos de impacto, es decir, una espada podría cortar la fibra pero nunca atravesarla, se va a parar", apuntó David Taboada, responsable de armamento de la Policía Local capitalina. "Normalmente la gente que sube usar un arma blanca hará movimiento de arriba hacia abajo con movimientos circulares, pero si no va a golpear", detalló.

Estos son además ergonómicos, de tal manera que permiten repartir mejor el peso de todo lo que debe llevar un agente, por lo que mejoran así la prevención de riesgos laborales, según destacó el alcalde. "Siempre tenemos el problema que el cinto va bastante cargado [navaja, linterna, spray, grilletes...], con más de tres kilos de peso", apuntó Taboada. Unos elementos reglamentarios que ahora irán repartidos en el chaleco. Esto permite agilizar la capacidad de movimiento del policía o correr más rápido a la hora de actuar.

El cuerpo de la Policía Local capitalina se convierte así en el primero del Archipiélago en el que todos sus miembros tendrán un chaleco protector, según establece una normativa autonómica reciente, pues estos 400 se suman a los que ya habían adquirido en los últimos años. Esta dicta que todos los miembros de un cuerpo municipal deben llevar este tipo de medida a la hora de salir a patrullar con el objetivo de establecer criterios básicos de seguridad.

Por otro lado, el centenar de emisoras se distribuirán a todos los agentes que no contaban con una propia, principalmente, a los de movilidad, que hasta ahora compartían colectivas. "No solo garantizamos una reivindicación para tener coordinados a todos los agentes, si no que al ser individualizados se adaptan a las medidas de seguridad en referencia al Covid-19", destacó Hidalgo.