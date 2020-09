Las empresas de Mercalaspalmas piden la exoneración de tarifas durante la alarma

La petición no ha sido aprobada por la Gerencia de Mercalaspalmas, porque, según explica su responsable, Javier Granell, el Gobierno nacional ha articulado distintas vías para que las empresas palien los efectos que ha provocado la enfermedad en la economía, como son los ERTE, los créditos ICO o medidas como que las compañías del sector que hubieran visto reducidas sus ventas en un 75% podían solicitar un aplazamiento de los pagos de hasta dos años. "Las tarifas se calculan de acuerdo a los gastos y llevan unos cinco años sin revisarse, son precios públicos y no podemos tomar esa decisión de manera unilateral, no se ha hecho en ninguno de los 23 mercados mayoristas de la red que hay en España. Pero lo que sí hemos hecho es aplazar dos meses el pago a las empresas que lo han solicitado, que han sido 40 en total", aclaró el gerente.

Sin embargo, los asociados de Asemerca consideran que, históricamente, "nadie ha defendido a Mercalaspalmas" y ven la situación que se vive desde el pasado 14 de marzo como "un tsunami" que les ha pasado por encima y del que va a costar largo tiempo recuperarse. "Habría que plantearse la revisión a la baja de las tarifas, porque la normativa dice bien claro que sólo pueden establecerse calculando los costes y el mantenimiento de las instalaciones. Prácticamente, viene a decir que se trata de un canon sin ánimo de lucro y lo cierto es que, en estos últimos cinco años, los beneficios de la empresa han sido de 5,8 millones", reveló el empresario, que asegura que muchas compañías no han ido al ERTE porque hacen un esfuerzo por mantener a sus trabajadores.

Mercalaspalmas es una empresa pública que pertenece en un 58% a Mercasa (Mercado Central de Abastecimiento), una sociedad pública nacional; y en un 42% al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que, aunque no gestiona, sí aprueba o no en el pleno las tarifas que se aplican. "Desde que se inauguró, en 1981, las diferentes corporaciones han sido muy conservadoras, fueran del signo político que fueran, y nunca se han ocupado de Mercalaspalmas. El presidente de la Sociedad es el alcalde y el vicepresidente es el concejal de turno", indica Rodríguez. "Nos estamos llevando un palo tremendo. Nuestro PIB va a ser tres veces por debajo de la media nacional, porque somos una comunidad que depende del turismo. No se nos puede comparar con otros mercados de la red y necesitamos que Madrid se defienda nuestra especificidad", reivindicó el presidente de Asemerca.

Mercalaspalmas suma unas 230 empresas, que pagan, como máximo, 1.500 euros al mes cada una por ocupar un espacio en las instalaciones. Asemerca no ha podido calcular por el momento cuál es, en cifras, el impacto económico de la crisis del coronavirus, pero asegura que "estos dos meses han sido mortales".

Granell explicó que la disminución en la entrada de mercancía ha sido de un 18% y que, en un principio, habían calculado que sería una bajada de un 14%. Sabe que están siendo momentos muy duros y, por ello, asegura que se ha gestionado "con celeridad", el aplazamiento de los pagos a 40 empresas que lo han solicitado.