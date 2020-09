El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, pidió ayer al grupo de gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) que "alguien explique las razones por las que se ataca a la vivienda vacacional de la ciudad con una normativa que ni cumple, ni podrá cumplir la realidad de este sector asentado en la ciudad".

"Lo menos que puede hacer Hidalgo es explicar con transparencia y argumentos qué objetivos persigue esta regulación", afirma el edil popular. La normativa municipal, ideada por el PSOE y Podemos, condiciona a que la vivienda vacacional, en edificios residenciales, esté situada por debajo de la planta de viviendas, nunca por encima o en la misma planta, y a disponer de accesos y salidas a esa vivienda vacacional sin usar escaleras, ascensores o portales de acceso al resto de residencias del edificio en cuestión.

"Como consecuencia de esta regulación tan específica, los pequeños propietarios que poseen una segunda vivienda y que explotan en régimen de alquiler vacacional ya no podrán hacerlo al no cumplir con estos nuevos condicionantes", explica. Como toda actividad económica, la Vivienda Vacacional en la ciudad exige regulación, claro que sí, sobre todo para corregir las disfunciones que puede estar generando en la vida ordinaria de la ciudad. Pero regular con unas condiciones que no puede cumplir el 95% de la vivienda vacacional que existe es condenarla a su muerte, y con ella a la de miles de empleos. Lo menos que se puede pedir es que alguien del Gobierno local explique las razones de esta regulación, pero no hay ni uno de los 17 concejales del Grupo de Gobierno que haya salido a dar explicación alguna.

Sabroso recuerda que este "golpe de muerte al alquiler vacacional" se produce cuando nuestra capital tiene a 80.000 personas en situación de desempleo o afectado por ERTE, momento en el que aprueba una normativa "que se carga un sector clave para la actividad económica local", que además deja fuera a pequeños propietarios que complementaban su salario o pensiones a través de esta modalidad de alquiler.

"La vivienda vacacional es una modalidad turística contraria al todo incluido, cuyo gasto se expande por los sectores tradicionales de la ciudad, como bares, restaurantes, empresas de ocio, supermercados o taxis", agrega el viceportavoz del Partido Popular capitalino, quien afirma que "se trata solo de algunos ejemplos de las pymes y establecimientos comerciales que saldrían dañados de la práctica eliminación de la vivienda vacacional propuesta por PSOE, Podemos y Nueva Canarias", concluye el concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.