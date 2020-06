El lado tenebroso de Alfred L. Jones

Las protestas contra el racismo y el derribo de estatuas de esclavistas desatadas hace unas semanas en el Reino Unido y varias ciudades europeas, a raíz del asesinato en Estados Unidos del negro George Floyd asfixiado por un policía blanco, han vuelto a traer a la memoria el siniestro pasado del magnate inglés Alfred L. Jones, socio y defensor a ultranza del rey Leopoldo II de Bélgica, que protagonizó en el Congo una de las mayores atrocidades de la historia del colonialismo en África y acabó tras la matanza de millones de congoleños. El único objetivo de este criminal Leopoldo, cuyas estatuas han sido atacadas estos días y cubiertas con la palabra "asesino" en varias ciudades belgas, era enriquecerse y para ello no dudó en permitir el asesinato y la tortura de millones de africanos en lo que se denominó el Estado Independiente del Congo.

De su principal defensor, Alfredo L. Jones (Gales 1845-1909) se conoce sobre todo su papel como impulsor del despegue del Puerto de La Luz, la exportación de frutas y el arranque del turismo, pero la sociedad canaria, que le ha rendido homenaje con una calle en el Puerto, ha pasado de puntillas sobre el lado más tenebroso de este hombre, que no dudó en ponerse al servicio de uno los genocidios más atroces jamás conocidos.

Mientras Maximiliano Paiser, memorialista y miembro del Consejo de la Memoria Histórica, considera que Jones debe ser eliminado del callejero por su estrecha vinculación con el sanguinario monarca belga, el historiador Francisco Quintana entiende que "más que quitar nombres de calles, no estaría mal que en esa misma vía se erigiera un monumento de recuerdo" a las víctimas de esa "expansión colonial, de la que aquí sacamos partido también porque impulsó nuestro despegue portuario".

En cualquiera de los casos, fue el historiador norteamericano Adam Hochschidl el que comenzó a desvelar la estrecha colaboración del británico Jones con Leopoldo II, en su libro El fantasma del rey Leopoldo: Una historia de codicia, terror y heroísmo en el África colonia. En la obra se da cuenta de como una filial de la compañía naviera de Liverpool, Elder Dempster, de la que Jones llegó a convertirse en principal accionista, se hace con el monopolio del transporte de carga procedente y con destino al Estado Independiente del Congo. Hochschild recuerda también que fue un empleado de la compañía Elder en Amberes, Edmund Dene Morel, el que comenzó a atar cabos y a destapar los crímenes de Leopoldo en el Congo, así como la colaboración con Jones. Morel se percató de que los barcos procedentes del Congo llegaban a Amberes repletos de caucho y de marfil y salían hacia el país africano cargados con armas.

Advirtió a su jefe Jones de que aquellos ingentes cargamentos de materias primas sólo era posible obtenerlos a cambio del trabajo esclavo de los nativos, denunciado por los misioneros que hablaban de un régimen de esclavitud y trabajos forzados en los que se torturaba y se llegaba a cortar las manos a los que no producían lo suficiente y se secuestraba a las mujeres. Morel perdió el tiempo porque lo que intentó Jones fue convencerlo de que se callara, porque "si la compañía hacía pública su información y disgustaba a Leopoldo perderían el lucrativo contrato naval en el Congo", señala Hochschild, que añade que a partir de ese momento se le hizo el vacío y se intentó sobornarle. Morel se fue de la empresa finalmente en 1902 y emprendió el primer gran movimiento en defensa de los derechos humanos. Denunció que el Estado Libre del Congo no era en absoluto el estado civilizado y filantrópico, que trataba de vender al mundo Leopoldo II, sino una gran empresa privada que sumió en la esclavitud al pueblo congoleño por motivos económicos y de codicia en- tre 1885 y 1908. Se habla de que pudieron morir hasta 15 millones de congoleños.

Morel consiguió que el Parlamento británico aprobara una declaración de protesta contra el trato a los congoleños y el monopolio comercial de Leopoldo II.

Lavar la imagen

También logró que el Ministerio de Exteriores encargara un informe al cónsul del Congo, Roger Casement, que fue demoledor.

El escritor Carlos Álvarez señala en el relato titulado El jefe de Kurtz -en clara alusión al personaje de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrand- que Jones "trató de suavizar el informe y al no conseguirlo se dedicó a enviar a periodistas y escritores a su costa, bien pagados, en sus propios barcos y visitando los lugares que la empresa quería para hacer contrapublicidad de las acusaciones de Morel y Casemet" . "Ayudó a Leopoldo II, también en esto fue un precursor, a comprar a la mayoría de los periódicos y periodistas" para lavar la imagen de Leopoldo. Álvarez propuso en el Consejo Municipal de Cultura de hace varios años la retirada de la placa de Jones dela calle, o al menos, que se compartiera la vía con Morel y Cassement. "Jones fue lo que hoy conocemos como un cómplice y colaborador necesario", sostiene.

Por su parte, el investigador de la presencia británica en Canarias, Francisco Quintana, admite el lado oscuro de Jones, "como lo tienen todos los negociantes del imperialismo colonial".

"Lo que se dio en el Congo", afirma, "fue el paroxismo de algo que se llama la era de la fuerza en la historia de África, porque la coacción fue el principal instrumento de la dominación colonial europea, al menos hasta la Gran Guerra".

"Alfredo L. Jones, que era un lince para los negocios vio" en el Congo y en su relación con Leopoldo, "una oportunidad extraordinaria. Se repartió con la compañía alemana Woermann buena parte del comercio con África Occidental y además consiguió el servicio de correos entre Amberes y el Congo. Era un auténtico tiburón para los negocios. Había surgido de la nada y consiguió hacerse con el control de la Elder. Ese es el lado oscuro que tenían todos ellos". En su opinión, "el colonialismo hizo del a violencia, la fuerza y la coacción un instrumento fundamental de dominación. No fue sólo en el Congo. En la conquista de Libia, Italia liquidó a un tercio de su población. La represión alemana en el África Suboccidental, en lo que ahora es Namibia, de las 80.000 personas del pueblo Herero sobrevivieron 15.000; los alemanes liquidaron a una tercera parte de la población en Tanzania. Y luego están los abusos, malos tratos apropiaciones de tierra en Guinea Ecuatorial", por parte de España, "y los franceses en sus colonias. Lo que ocurre es que el Congo fue un caso paradigmático de todo eso. El uso de la fuerza alcanzó su máximo grado de paroxismo convirtiendo aquel territorio en un auténtico campo de concentración. El control del trabajo" de los nativos "era decisivo para la implantación de la economía colonial y todo eso se fundamentó en una ideología racista, en la falsa teoría de la supremacía del hombre blanco sobre el negro. Se configuró hasta una nueva geografía urbana asentada en la segregación racial que, en Sudáfrica condujo a hacer del racismo más extremo el fundamento del orden público y social".

Al servicio del racismo

"Al servicio de esa violencia y de ese racismo", constata, "se pusieron los magnates, los navieros, los comerciantes, muchas iglesias y, por supuesto, la ciencia".

En cuanto a la retirada o no de la placa de Jones, Quintana opina que "si existe esa calle en memoria de Jones es por la decisiva contribución que tuvo este magnate de los negocios, y su empresa la Elder, en el impulso de la conversión del Puerto de La Luz en un emporio marítimo internacional, por propulsar la reconversión agroexportadora en torno a los cultivos de plátanos, tomates y papas y también por promover el primer turismo de élite. Yo creo que Jones simboliza como nadie el protagonismo incuestionable que tuvo en Canarias el imperio de la libra esterlina, que además impulsó un proceso de modernización limitada de nuestra economía y sociedad". Más que eliminar la calle, Quintana propone "incorporar a nuestra memoria, con los conceptos que tenemos ahora de respeto a los derechos humanos, ese otro componente, no solo a los ganadores sino a los perdedores de ese proceso. Me parecería estupendo que en la misma calle de Jones se hiciera un homenaje también a los que fueron los grandes perdedores de todo aquello".

A juicio del memorialista Maximiliano Paiser, aunque este naviero británico jugó un importante papel en el comercio en las islas, "tuvo una estrecha vinculación con el rey Leopoldo de Bélgica, sanguinario opresor del Congo" por lo que merece que "se elimine del callejero", al igual que otros nombres relacionados con el franquismo o la conquista de Canarias que "no se corresponden con los tiempos actuales y cuya mención provoca rechazo".

El periodista Mariano de Santa Ana, uno de los pocos que junto a Carlos Álvarez se han encargado de difundir la complicidad de Jones con el genocida belga resalta, en un artículo denominado ? Documento de barbarie, que cuando se desata la "campaña internacional contra el exterminio de los congoleños, el principal aliado de Leopoldo II en su intento infructuoso de detenerla mediante el soborno, el chantaje y la intoxicación informativa no es otro" que el magnate británico.

"Curioso el repertorio de nombres de las calles de Las Palmas. Ninguno de países del continente al que pertenece geográficamente. Ninguna calle Congo, por ejemplo. Tampoco el de ningún africano relevante. Ninguna vía, por decir algo, Patrice Lumunba, primer ministro de la República Democrática del Congo tras la independencia de Bélgica, asesinado por la CIA. Sin embargo, aquel ser despreciable que fue Alfredo L. Jones tiene su calle. Y es que, ya se sabe que las políticas de la memoria son propensas a la amnesia selectiva y a fingirse apolíticas. Además, el Congo queda lejos y allí, al fin y al cabo, solo viven negros", concluye Santa Ana en otro artículo denominado Desde el corazón de las tinieblas.