Las Rehoyas, el reino de los tres años

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió abrir las zonas de juegos infantiles y los aparatos de ejercicios biosaludables el pasado domingo después haber permanecido precintados durante un centenar de días. Tras el fin del estado de alarma, la "nueva normalidad" se ha asentado en la capital y los risas se han vuelto a instalar en los parques de la ciudad. Muchos padres aprovecharon la mañana de este lunes para llevar a sus hijos a columpios y toboganes con el simple objetivo de descargar adrenalina.

"En casa lo decía todo el tiempo, quiero tirarme por el tobogán de Las Rehoyas", señala Marcos Santana, padre de la pequeña Vera. Este padre va cargado con todo lo necesario para ir al parque, porque claro, siempre pueden pasar imprevistos. En su mochila lleva "de todo", una muda de ropa, toallitas, pañuelos, una botella de agua y hasta galletas. "Me gusta traerla aquí porque es un sitio amplio para correr y se desfoga mejor", apunta. "Al principio la cuarentena fue dura, teníamos que buscarnos la vida para tenerla entretenida, comprando juguetes por internet o haciendo repostería", añade este vecino de San Nicolás.

Realmente, desde que comenzara la desescalada Vera y su padre habían ido ya varias veces al parque de Las Rehoyas, pero cuando llegaban siempre se encontraban precintada la zona de juegos infantiles para desilusión de la pequeña. "Nos dijeron que ya estaba abierto y por eso me lo pensé dos veces y la traje", apunta Santana, el padre, que en su caso tiene que hacer malabares para poder compaginar el cuidado de la niña con la teleformación de sus estudios mientras su esposa trabaja. El pan de cada día de muchas familias en esta cuarentena.

Nada más pisar los toboganes, Vera ya tiene una amiga improvisada, se llama Indira y también tiene tres años. "Ayer [por el domingo] saqué a pasear el perro y vi que estaban los juegos abiertos, por eso no me lo pensé y por la tarde la traje", señala Mohamed Elaussari, padre de la pequeña, minutos después de haber bajado por el tobogán junto a su hija. Y es que, según reconoce, a ella no le gusta jugar sola. "Ahora ya intentaremos venir todos los días por las mañanas", indica.

Paul también estrena columpios en esta plomiza mañana bajo la panza de burro. "Vivimos en La Isleta, pero venimos a este parque mucho porque le gusta jugar al fútbol", señala Jonathan Paul Cobo, padre del pequeño. "Quedamos varios padres y así los niños le dan a la pelota, pasamos el rato, dan un paseo", explica.

Y es que no era la primera vez que iban al parque desde que se iniciara la desescalada a finales de abril. Pero, el pequeño Paul sí pisaba los columpios por primera vez desde el pasado marzo. "Nos preguntaba todo el rato por qué esta cerrado, pero bueno, se lo explicas y más o menos lo entiende", señala el padre. "Al final vienes porque son ellos los que te lo piden", apunta, balón de fútbol en mano. De hecho, reconoce que "lo mejor" de todo, es presenciar "la alegría" que les provoca ir al parque correr y jugar de un lado para otro.

Unos columpios más allá Iago y Cloe ríen mientras su madre les balancea cada vez más alto. "Sinceramente, ni siquiera sabía que habían abierto, pasábamos por aquí como otras veces y nos llevamos la sorpresa", apunta Valentina Lazzarini. Esta familia, italiana de origen, llegó a la Isla en enero y la mayor parte del tiempo les pilló de imprevisto. "Mi suegra nos ayudaba a cuidarlos, pero volvió a Italia al complicarse la situación allá por el coronavirus", explica. "Pero desde que se puede venir a los parques hemos disfrutado mucho", indica con entusiasmo.

Patinetes y bicicletas se convirtieron en los mejores aliados de estos pequeños durante la desescalada. Ahora se le han unido los columpios y toboganes. "Una de las primeras palabras que aprendió en español Iago fue parque", confiesa entre gracias Valentina. "Les prometí que desde que abrieran la zona de juegos vendríamos, así ha sido", aclara. Y es que las risas han vuelto a inundar los espacios al aire libre en esta particular vuelta a la normalidad.

Los deportistas han retornado a parques como Las Rehoyas o el Romano y los más pequeños de la casa corretean por los de media ciudad. En San Telmo, Sebastián Maninca juega en los columpios con sus hijas Mila y Caja, de cinco y tres años, respectivamente. Natural de Polonia, este fotógrafo de bodas y eventos llegó a la Isla a finales del año pasado después de hacer miles de kilómetros en coche y barco. Pasar la cuarentena en una ciudad desconocida ha sido todo un reto para esta familia.

"Fue muy difícil al principio, estar solos con dos niñas, sin poder salir, sin terraza, solo ventanas", apunta Sebastian. "Estar tanto tiempo sin sol, eso es casi peor que el virus si lo piensas bien, en niños tan pequeños", indica. De ahí que sus hijas pillaran los columpios de San Telmo con ánimos y con fuerzas. La pandemia no ha terminado, pero ahora, al menos, los parques infantiles ya no están precintados, todo un respiro para las familias de la capital grancanaria.