El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, recorrió junto con el concejal de Deportes, Aridany Romero, las nuevas oficinas del Instituto Municipal de Deportes, situadas en el complejo de Las Palmeras Golf. Un edificio polivalente y remodelado que permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y optimizar aún más la gestión del organismo municipal, que cumple 20 años de existencia.

En el encuentro también estuvieron presentes tanto la Gerente del IMD, Leticia López, como el presidente de la Federación Canaria de Golf, Diego Cambreleng Roca, quienes recorrieron junto al primer edil y al máximo responsable del área municipal de Deportes las instalaciones del nuevo recinto, cuyo acondicionamiento ha contado con una inversión de 424.740,59 euros.

Para Hidalgo, la finalización de estas obras "permitirá a los trabajadores y al IMD aumentar aún más si cabe su eficiencia en una ciudad que ha apostado claramente por potenciar la cultura deportiva, la salud y la actividad física. No en vano, en estos últimos años, esta concejalía ha contado con los presupuestos más elevados de la historia de la ciudad, triplicando la inversión per cápita en materia deportiva". Por su parte, Romero afirmó que "éste es el Gobierno municipal que más ha invertido en materia deportiva en la capital, no solo por el convencimiento de los beneficios que en el ámbito de la salud y en el ámbito social repercute la actividad física, sino también por la revitalización del tejido económico de los agentes deportivos, especialmente en estos tiempos marcados por la crisis del Covid-19". El recién remodelado inmueble cuenta con una superficie de ocupación en planta de unos 2.350 metros cuadrados y cuatro plantas, dos destinadas a garajes y las otras dos acondicionadas para las estancias, equipamientos e instalaciones en las que realizarán su labor más de 25 trabajadores.