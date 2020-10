"Estamos preparados para asumir el reto de convivir con el virus"

Declaramos el estado de alerta en la ciudad, el plan de emergencias municipal, incluso antes de la declaración de estado de alarma. Se vivió esa primera semana de incertidumbre, de empezar las medidas de control, y cuando comenzó el estado de alarma fue un parón en seco de la ciudad en todos los sentidos que se reforzó la semana antes de Semana Santa, cuando el gobierno hizo ese esfuerzo por mantener controlada la pandemia. Una vez se incorporaron las fases, poco a poco se fue aprendiendo, tanto los servicios del Ayuntamiento como los ciudadanos, a ir caminando hacia esa nueva normalidad. Sí es verdad que las primeras semanas fueron un frenazo en seco y eso genera disfunciones, porque cuando una maquinaria está en marcha, si la paras en seco hay piezas que sufren más en ese frenazo. Ahí estaba la labor de coordinación que había que hacer desde el área de Seguridad y Emergencias con el resto de servicios municipales, porque los servicios esenciales tenían que seguir funcionando. Creo que razonablemente seguimos funcionando y se pudo atender la emergencia social que asomaba de la mano de la emergencia sanitaria.

El trabajo de la policía como servicio esencial implica también una mayor posibilidad de exposición al virus. ¿Cómo se actuó para prevenirlo?

Nosotros, gracias a la previsión de la jefatura, no sufrimos esa escasez de equipos de protección individual que sí sufrieron otros cuerpos y en otros sitios. Es verdad que como en todo proceso de aprendizaje, fuimos aprendiendo los distintos tipos de mascarillas, haciendo acopio de ellas, o incrementando la limpieza y desinfección de vehículos todos los días.

¿Ha habido casos de contagios en la plantilla?

Hubo alguno, pero era todo importado, compañeros que estaban de vacaciones y lo habían cogido fuera, pero no se llegaron a incorporar. No hubo un caso de contagio en el trabajo ni dentro de los cuerpos, los protocolos funcionaron. Hubo también una colaboración muy estrecha con la Delegación del Gobierno, la Consejería de Sanidad. El sistema que sigue habilitado en el edificio del museo Elder tiene un dispositivo de tráfico al cargo del cuerpo de agentes de movilidad, al que tampoco hizo falta convocar al servicio, ellos mismos se ofrecieron el primer día para echar una mano en esta situación que era excepcional. Esa rápida coordinación con la Consejería de Sanidad posibilitó hacer pruebas muy rápidas a los posibles casos dentro de la Policía.

¿Cuál ha sido el papel de la Policía Local estos meses?

Nosotros teníamos el convencimiento desde el mandato anterior que si hay una diferencia fundamental entre la Policía Local y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es su valor de cercanía y de policía social, y esta crisis lo ha dejado más de manifiesto todavía. Todas las policías sancionan, pero solo las policías locales están al lado de los más débiles, y ahí la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) ha jugado un papel fundamental. Teníamos 68 agentes en prácticas de la promoción que estaba en formación en mitad de toda la pandemia y los incorporamos fundamentalmente a labores de policía social.

¿En qué tipo de acciones se ha materializado ese aspecto social?

En el acompañamiento de personas mayores que están solas, en vigilar y controlar que las normas de seguridad se cumplían en los comedores sociales, y en el reparto de comida o de material educativo para la Consejería de Educación. El Grupo Operativo de Intervención y Apoyo, nuestra unidad estrella en seguridad ciudadana, también se vistió de policía social y estuvo repartiendo material educativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerdo el caso de una señora que los compañeros de la UPAL localizaron, que tenía algún tipo de problema mental y no tenía familia que la acompañe. Se la encontraron desorientada tres o cuatro días después de la declaración del estado de alarma porque todos los días se alimentaba en el bar que estaba debajo de su casa y de la noche a la mañana le cerró. Esa señora ha sido atendida por agentes de la UPAL durante todo este tiempo y no le ha faltado nada gracias a la Policía Local. Los policías locales sirven y protegen, pero no solo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana o de control del tráfico.

¿Cuál ha sido el papel de los voluntarios de Protección Civil durante la pandemia?

En la agrupación de voluntarios tenemos la enorme satisfacción de no solo no haber perdido efectivos, sino de que durante la pandemia entraron 48 nuevos voluntarios, hombres y mujeres que en la peor de las circunstancias, en lugar de ponerse de lado, asumieron que tenían que dar un paso al frente. Se hizo una formación exprés, se les dieron las medidas de protección adecuada. Han sido fundamentales en el reparto de comida, no solo en colaboración con entidades o el Cabildo o Consejería de Educación, sino que han repartido 5.000 menús de comida caliente a distintos ciudadanos, sobre todo personas mayores que están solas. En mitad de todo esto, cuando el mundo parecía que se nos venía encima, tener casi 50 personas que dan un paso al frente es un rayo de esperanza que sirve para reivindicar la labor del voluntariado y la labor fundamental que tienen las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.

¿Cómo valora la respuesta de la ciudadanía durante el confinamiento?

Yo creo que los resultados de las encuestas serológicas demuestran que la ciudadanía se comportó de una forma excepcional. Teníamos un brote muy grande de esta pandemia y se frenó en seco porque la gente cumplió. No solo ha sido en lo más duro del confinamiento, lo vimos hace nada en San Juan. La gente entendió que esta es una situación excepcional y que se han de tomar medidas excepcionales, y la mejor manera de protegernos a todos es protegerse uno mismo. La gente ha cumplido y los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, de Canarias y de España están en disposición de explicarle al mundo cómo se ha frenado. Estamos verdaderamente preparados para asumir este nuevo reto de convivencia con el virus, porque todo ha funcionado razonablemente bien, y en posición de asumir que Canarias sea un destino seguro para el turismo, porque sabemos hacer las cosas. La ciudadanía lo ha demostrado, también los empresarios, el tejido social, las administraciones...

¿Cuántas denuncias tramitó la policía local por el incumplimiento del estado de alarma?

Fueron 8.047 denuncias y 43.614 personas identificadas. El cuerpo de Policía, por su tamaño y nuestra capacidad operativa, fue uno de los que más sanciones puso, pero aun así, aunque puedan parecer muchas o pocas dependiendo del punto de vista de cada uno, si se ponen en relación de lo que podía haber sido el comportamiento es positivo.

Las Canteras es uno de los 'puntos calientes' de la ciudad por el gran número de personas que visitan la playa y el paseo. ¿Se ha reforzado la seguridad en la zona?

Sí. La semana que viene presentaremos el dispositivo espacial de playas. Hay uno todos los veranos, pero este será más especial todavía, en colaboración con otros cuerpos y la Concejalía de playas, porque aquí es fundamental tener el marchamo de destino seguro. Nuestra joya principal es la playa de Las Canteras, la playa brilla en la ciudad y todos nos acercamos a ella. Durante las primeras fases de apertura se tuvo que hacer un refuerzo en momentos clave de despliegue policial, acompañados también de equipos de voluntarios de Protección Civil.

Con la nueva normalidad y el verano, la ciudad vuelve a recobrar cierta vida colectiva con eventos en espacios públicos. ¿Cómo se actuará en estos casos?

Las normas están claras. Las establece el Gobierno de Canarias a través de su decreto y desde le punto de vista de la Policía, cumplirá ese decreto. Yo soy de los que opinan que el mundo sigue girando y simplemente tenemos que adaptarnos a esta situación. Esto no nos puede detener, no es la primera vez que la humanidad sufre una pandemia y la vida es movimiento, hay que seguir moviéndose. La gente puede estar tranquila, las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos, y en la parte que le atañe a la Policía Local y a los servicios de Seguridad y Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria, seguirán velando por la seguridad de todos.