El nuevo obispo pasará consulta

Casi era un secreto a voces. En este mes de julio, en su primera semana, concretamente el lunes 6, hemos recibido la noticia del nombramiento del nuevo obispo de Canarias, José Mazuelos, actualmente en la diócesis de Asidonia Jerez. Algo que ya había sido notificado a Monseñor Cases por parte del nuncio, Bernardito Auza, el pasado 17 de junio y que hasta el 6 de julio no podía hacerse público, fecha en que aparece el nombramiento en la web del Vaticano y la Conferencia Episcopal. El día de este anuncio coincide con la víspera de San Marcial, celebración del 616 aniversario de la diócesis de Canarias. La rueda de prensa, convocada para anunciar este nombramiento, quizá me ha parecido todo una información muy protocolaria sobre el procedimiento a seguir hasta la designación del nuevo obispo, desde la presentación de su renuncia el pasado 23 de octubre al cumplir los 75 años de edad. He echado en falta fuera un testimonio y valoración más profundo de él, tras catorce años en las islas. Lo más vivencial de Cases es que en su jubilación desea poder colaborar con alguna parroquia de la diócesis de Orihuela-Alicante, según ha hecho saber personalmente al obispo de su tierra natal.