Los turistas llegan con timidez a Vegueta

El sector turístico en la capital todavía se encuentra a medio gas, las tiendas de souvenirs en el casco histórico no suben la persiana desde la primera quincena de marzo, todavía hay terrazas que no han abierto, los cruceros no están ni se les esperan y las agencias todavía no organizan excursiones en masa desde los grandes hoteles del Sur, donde se encuentra el grueso de la planta alojativa de la Isla. Aún así, la reactivación comienza a dar sus primeros pasos. "Vimos una oferta y no nos lo pensamos dos veces", señala Michael Solzbacher, natural de Alemania, mientras su novia no duda a la hora de hacerle una foto a los papagayos de la Casa de Colón. "La verdad es que no hay mucha gente, relativamente se puede mantener siempre la distancia de seguridad, las medidas son correctas", afirma. La idea será pasar dos semanas en Maspalomas.

Esta pareja germana titubeó a la hora de entrar al museo más visitado de la capital grancanaria. Al acceder, una monitora les detalla las medidas sanitarias a seguir en las salas y durante el recorrido y lo más importante, no pueden retroceder en ningún momento. "Más bien está viniendo turismo nacional", señala esta a este diario. Y es que el mercado aéreo tardará en recuperarse de la parálisis provocada por la Covid-19.

A pocos metros de allí, en la plaza del Pilar Nuevo la agrupación folclórica Estacato deleita al público con sus canciones. Eso sí, sin cuerpo de baile, pues las medidas sanitarias impuestas lo impiden. Cámara en mano, María de la Vega inmortaliza el momento. Esta burgalesa, concretamente de Aranda de Duero, acaba de aterrizar en la Isla junto a su familia dispuestos a pasar una semana lejos del piso donde permanecieron confinados durante meses. "Como habíamos estado de pequeños y ya no nos acordábamos, mis padres decidieron traernos", apunta.

Entre los puestos del mercadillo de artesanía los pocos turistas y los domingueros de la capital se entremezclan. "Más bien pasean", señala Patricia Ferrari, quien lleva fabricando jabones de manera artesanal desde hace 12 años. "Esta es mi primera semana aquí, el finde pasado estuve en la feria de Santa Catalina y la verdad es que me sorprendió para bien la respuesta de la gente", apunta. "Toca ir adaptándonos", añade.

De los jabones a base de aceite de oliva virgen extra de Ferrari a los zapatos y complementos de cuero de José Manuel Rodríguez Díaz. "Estamos arrancando poco a poco, esto n o es ni la mitad de un domingo normal", señala mientras termina de curtir una pieza modo de exhibición para el público. "Fuimos tirando con los ahorros, presenté el cese de actividad y aproveché para hacer algún arreglillo en el taller", explica. No obstante, reconoce haber vendido alguna cosa a lo largo de la mañana, "poco a poco", recalca. Al final son 15 años en esta misma feria y más de 30 en la profesión, y eso se nota en sus cuidados trabajos.

Mercedes Martínez también trabaja con delicadeza. Esta cubana de origen hace unos puros, bajo su propia marca, Doble M, cuyo olor se distingue entre los puestos de este mercadillo dominical. "Las hojas las traigo desde Pinar del Río [Cuba] y luego los hago en el taller que tengo en Schamann", detalla. "Aquí normalmente viene mucho peninsular, pero también los turistas, cruceristas y ahora nada", apunta tras estar al pie del cañón desde las ocho de la mañana.

En su caso, este ha sido su primer domingo en Vegueta después del estado de alarma, pues el pasado fin de semana también estuvo en Santa Catalina. Antonio Hernández, curtidor, es de los pocos artesanos que sí estuvo en la trasera de la catedral hace una semana. "Esta mucho más animado ahora" , reconoce. "Tampoco nos quejamos, no podemos pretender que esto sea igual que hace unos meses, hasta que vaya espabilando la situación", recalca, y es que a su alrededor apenas pasa "algún extranjero de pasada", y poco más. No obstante, el curioso local le da alguna que otra alegría a lo largo de la mañana. "Compramos el pan y ahora unos llaveros de cuero", señala Nora Mamberto.

Plaza de Santa Ana

Al otro lado de la catedral, en la plaza de Santa Ana, una familia procedente de Bayona, Francia, se hace unas fotos con los míticos perros recién pintados esta semana. "Teníamos el viaje reservado desde enero y no podíamos perderlo", apunta Cecile. "Aquí hay mucha gente con mascarilla, la gente lleva más que de donde somos, allí no hubo muchos casos y parece que se han olvidado del virus", explica junto a sus hijos.

Y es que la presencia del virus y las medidas de prevención siguen muy presentes. En la feria la mayoría de los asistentes llevaba mascarilla y todos los puestos contaban con gel hidroalcohólico. Lo mismo en los museos, donde el tapabocas es obligatorio y los paneles interactivos han desaparecido.

Hasta las puertas del museo Canario también se acercaron varias familias de isleños. "Turistas poquísimos", recalcan en la recepción. Aunque también se pasó por allí algún que otro visitante accidental. "Es muy interesante", apunta Antonio Álamo nada más salir junto a su esposa, Josefina Benítez. "Somos de Caracas, vinimos a ver a la familia, pero como no han abierto la frontera de Venezuela aquí nos hemos quedado atrapados", explica ella. De hecho, es ahora cuando el virus está golpeando Sudamérica con fuerza. "Allá está empezando todo", recalcan con resignación.

Y mientras la nueva normalidad llega, a merced de posibles nuevas oleadas de la Covid-19, los hosteleros se recuperan poco a poco. "Cada día va creciendo la clientela", indica Melva Quintana, tras despachar a una pareja en el Antico Caffe, en la calle Obispo Codina. Pero, ante todo, recalca que faltan los turistas, esos que ahora se pasean tímidamente por las calles de Vegueta entre locales aún cerrados y distancias de seguridad.