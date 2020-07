Desconsuelo y fervor en La Isleta

Sin alfombras, sin galas y sin la tradicional procesión de la Aurora, la festividad de la Virgen del Carmen se vivió ayer en La Isleta con un sentimiento de extrañeza, desconsuelo y tristeza. Centenares de personas acudieron ayer a la iglesia del Carmen a presentar sus respetos a la Señora.

Muchas flores, muchas promesas, muchas ofrendas de comida para los empobrecidos, toneladas de devoción y alguna gente vestida de canelo conformaron un año más el paisaje de la celebración del Carmen, con la novedad en estos tiempos del Covid-19 de los rostros embozados y la ausencia del tradicional paseo mañanero de la Señora. El goteo de personas de La Isleta y de otros barrios y municipios se mantuvo casi constante a lo largo de todo el día a las puertas de la iglesia del Carmen para saludar a la Virgen, dar las gracias o asistir a misa. Unos fueron a pagar promesas, otros a llevar flores y también los hubo que simplemente fueron a saludar a la Virgen. La celebración de este año ha estado rodeada de un sentimiento de extrañeza, de desconsuelo por la interrupción del tradicional ritual y de incertidumbre por lo que vendrá después de este año ruin donde los haya. El deseo de que la pandemia y sus nefastas consecuencias desaparezca fue, a buen seguro, la petición mayoritaria de los fieles.

El establecimiento de un aforo obligó a muchas personas a hacer cola para entrar a la iglesia y, de hecho, fue esa presencia constante de fieles haciendo cola y las banderolas de ese trozo de calle los únicos signos visibles de la fiesta, que este año se ha celebrado de una manera muy especial debido a las medidas de seguridad por la crisis sanitaria.

Especialmente duro ha sido la suspensión de los rosarios de la Aurora y el resto de procesiones para los costaleros del Carmen, que no pudieron pasear la imagen. Ayer, una vez terminada la misa de las 5:30 de la mañana decidieron hacer el mismo recorrido que hacen otros años con la imagen. Lo decidieron sobre la marcha y sin decírselo a nadie, pero un grupo de fieles les siguió por las calles de La Isleta, a lo largo de un paseo lleno de emoción que apenas duró una hora. "Algunos vecinos nos pusieron música a nuestro paso y muchos costaleros se echaron a llorar; fue emocionante", recuerda Ángel Luzardo, presidente de la Asociación de Costaleros de Nuestra Señora del Carmen de La Isleta.

"La Virgen lleva cien años saliendo a la calle portada por hombres y es la primera vez que no sale. Es difícil explicar lo que se siente", señala Luzardo, que este año hubiera cumplido 34 cargando a la Virgen el Día del Carmen. "Lo estamos llevando lo mejor que podemos y, sobre todo, animando a los nuevos porque nosotros ya lo hemos vivido pero este año se incorporaron diez que se han quedado con las ganas porque no han tenido oportunidad de llevarla. Esperamos que se pueda el año que viene".

La asociación de costaleros está formada por 62 miembros, pero son 35 los que portan el trono. Los costaleros no han parado desde las ocho de la mañana del pasado miércoles, la víspera del Carmen, preparando la parroquia y haciendo un vídeo sobre su historia y sus vivencias. A las nueve de la noche tuvieron la misa del costalero.

Ayer volvieron todos a las cinco de la mañana, a la misa, después de la que otros años la Virgen sale a las calles de La Isleta en su larga procesión de madrugada. Era tal la cantidad de gente que asistió, que decidieron quedarse fuera. "Una vez que terminó la misa nos miramos todos y decidimos hacer el recorrido de la Virgen. El problema es que nos acompañó bastante gente. En una hora lo hicimos. Llegamos a la iglesia, le rezamos a la Virgen y cada uno para su casa", relata Luzardo. A lo largo de todo el día de ayer estuvieron alrededor de la iglesia, donde se celebraron misas cada dos horas. "No la vamos a dejar sola", sostiene Luzardo, quien añade que "la gente del barrio dice que es una pena que nos hallamos quedado sin fiestas este año, pero ante todo hay que salvaguardar la seguridad de las personas. No están los momentos para estar sacando la procesión y más una como la nuestra, que el año pasado congregó a 20.000 personas el día del Carmen".

A Álvaro, un devoto del Carmen y miembro de la parroquia, le pone triste ver las calles sin la alegría de las alfombras y los tradicionales símbolos de la fiesta. "La procesión implica un sentimiento de unidad con la familia, te hace evocar a los que ya no están. Es muy importante el sentimiento que se vive a la hora de hacer una alfombra. Me duele que no se haga y es triste que se rompa esa tradición". Porque en palabras de Álvaro, "cuando la ves salir a ella, uno siempre piensa en los que ya no están, en su familia y en su salud. Yo estoy aquí desde las 3:30 de la mañana. Desde esa hora había gente esperando por la misa de las cinco".

Aunque la mayor afluencia se registró entre las diez y las once de la mañana, la gente no paró de llegar a la iglesia desde la madrugada con ramos y ramos de flores que se agolpaban a los pies de la imagen.

"Ha sido un trajín constante, porque no ha dejado de venir gente y hay que desinfectar los bancos todo el rato. Me da mucha tristeza no ver las calles engalanadas. Hay algunas que sí porque los vecinos las adornamos y colocamos altares. No queremos que queden en el olvido este año, porque para la gente de aquí, el Carmen sigue siendo su madre y eso no va a cambiar nunca", resalta Álvaro.

Ismael peregrinó este año desde Arucas. Era la primera vez que venía a la procesión del Día del Carmen, con tan mala suerte, que este año no ha salido la Virgen. "Otros años he venido a ver la procesión marítima con mi tío Víctor, pero este era el primero que venía a la procesión y es una tristeza enorme que no salga, pero está todo muy bonito y la gente de la parroquia se lo ha currado estupendamente el altar está precioso, lleno de flores, la han dejado guapísima y la gente se ha volcado también con ofrendas para los más pobres. Esta mañana venía gente en taxi hasta de Telde".

Arimas, una vecina de La Isleta, esperaba para poder entrar a ver a la Virgen. "Este año me han pasado cosas malas y ella me está ayudando mucho con la enfermedad de mi niño. Ella es la madre de La Isleta y hay que venir a verla, no sólo en su día, hay que venir a verla cada vez que se pueda porque nos ayuda mucho, le pedimos y siempre nos da. Vengo a dar las gracias, no solo vengo cuando lo paso mal", aclara Arimas para la que "es muy duro un día del Carmen sin procesión, pero tenemos que ser comprensivos por lo que está pasando y esperar poder celebrar el próximo. Espero que este año pase pronto y que salgamos todos a flote".

Paula Cruz vive en Siete Palmas, pero su devoción por el Carmen le viene de su familia isletera."Desde pequeñita vengo a la iglesia del Carmen y se vive muy mal, la verdad, que no haya procesión. Yo debería estar ahora de fiesta pero estamos así por el Coronavirus dichoso. Estoy esperando para verla. Siempre tengo que venir a verla en su día. Vengo a pagar una promesa porque aprobé todo y mi familia está bien de salud", explica Paula.

Mary Carmen no falta un año a la cita porque es su santo y porque le tiene mucha devoción a la Virgen. "La tradición de la Aurora es maravillosa y su falta la estamos viviendo con un poco de tristeza y por no poder estar todo el mundo dentro alrededor del manto de la Virgen, pero la seguridad y la salud son lo primero. Vamos a pedir por toda la gente y para que todo vaya bien", explica Mary Carmen. Ella y su amiga Diana fueron caminando desde Escaleritas, "a pedir que todo esto pase y por la familia".