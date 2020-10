El barranco de Tamaraceite se convierte en un vertedero de escombros y basura

El dueño de la presa de Tamaraceite, Felipe Guerra, está harto de reclamar la retirada de los vertidos, porque teme que si corre el barranco toda la basura iría a parar al estanque contaminando el agua que vende a regantes y otros clientes, entre ellos Emalsa. Guerra advierte que demandará a la institución responsable por daños y perjuicios, en el caso de que la basura tirada en el barranco contamine el agua de la presa.

Guerra ha notificado el problema al Ayuntamiento y al Cabildo de Gran Canaria, pero asegura que hasta ahora ambas administraciones no han hecho otra cosa que pasarse la pelota. Los vertidos en el barranco de Tamaraceite vienen siendo denunciados desde hace más de un año por el Colectivo Ecologista Atamarayzat. Paco González, representante del colectivo, advierte de que numerosos tramos del barranco, como el que está pasando el Pozo de los Dragos, se han convertido en vertederos incontrolados, aunque destaca la especial gravedad del situado en el túnel situado bajo el párquin que hay a la altura de la tienda Leroy Merlin.

En el interior del túnel, a ambos lados de la canalización que tiene varios metros de largo se han ido acumulando los restos de un montón de reformas de viviendas, cuyos dueños o constructores los han depositado ahí para ahorrarse la tasa que hay que pagar en Salto del Negro.

"Incluso se hace peligroso andar en la oscuridad dentro del túnel, que parece un apocalipsis zombie. A escasos metros de Leroy Merlin, Decathlon y otros centros para el consumo nos encontramos con toda esta basura", señala González, quien critica la "absoluta pasividad institucional", no solo porque no retiran los vertidos, sino porque no se controla a los "indeseables que se dedican a tirar toda esta basura". Añade que este problema "tendría una solución muy sencilla, colocando unos bloques de hormigón en los accesos al túnel, que evitaría el tránsito de camiones y de coches y permitiría pasar a las motos, bicicletas y peatones". González advierte de la peligrosidad de los vertidos, "muy contaminantes y cancerígenos. Pese a ello ahí siguen tirados sin que el Cabildo o el Ayuntamiento manden a una cuadrilla que saque toda esa basura. Es una muestra más de la desidia institucional".

Desde la Concejalía de Limpieza, dirigida por Inmaculada Medina, aseguran que el túnel del barranco es competencia del Consejo Insular de Aguas. Guerra anunció que va a presentar un escrito en el Consejo Insular de Aguas para que le aclare a quién pertenece la limpieza del túnel. Paco González, por su parte, lamenta que se gasten millones en hacer un parque y, justo al lado, se permita un vertedero, donde "los lagartos crecen entre basuras y plásticos".