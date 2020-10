El pasado 9 de julio, se celebró en el centro de Humboldt Manor el acto de Graduación de la XIII Promoción de alumnos/as del Colegio Hispano Inglés de Las Palmas. Tras un tercer trimestre en el que se suspendieron las clases presenciales, los alumnos del CHI, Colegio Hispano Inglés, superaron con éxito la recta final de curso, logrando una nota media de toda la promoción de 9 sobre 10 en la Selectividad EBAU de 2020, con el 100% de alumnos presentados en la convocatoria, y afrontando además el C2 Proficiency que es la prueba de más alto nivel de inglés, por arriba del Advanced, que otorga la Universidad de Cambridge. Una ceremonia muy emotiva y entrañable que se organizó al aire libre en las instalaciones del centro, después de que no se pudiera celebrar, como en años anteriores, en el Auditorio Alfredo Kraus, en el mes de abril, debido al estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación. Para el evento se establecieron las medidas higiénico-sanitarias correspondientes, que permitieron que el acto se desarrollara con total seguridad para las familias, docentes y directivos asistentes.

Entre estas medidas, se preparó un recorrido y se habilitaron unas áreas específicas, formadas por una serie de círculos dibujados sobre el césped, en las que fueron ubicadas cada uno de los alumnos que se graduaban con sus respectivas unidades familiares que, con un máximo de cinco miembros, cumplían con la distancia de dos metros de seguridad entre todas las familias. Además, para el acceso se realizó un control de temperatura, estaciones de limpieza de manos y calzado, que con la paciencia y colaboración de todos permitió realizarse las oportunas fotografías de recuerdo a cada familia asistente, así como desarrollar un escalonamiento a la hora de entrar y salir del propio acto de graduación. La apertura de la ceremonia la realizó Margarita Guerra del Río Lang-Lenton, Secretaria Académica y miembro del Comité de Dirección del colegio, que arrancó con unas palabras de la Directora General, María José Hernández Acosta, donde resaltaba lo especial de esta promoción de alumnos caracterizados por sus valores humanos. Recordó diferentes anécdotas vividas a lo largo de los años, además de que siempre los recordaría por ser la "Promoción de los hermanos pequeños". No faltó el agradecimiento a todas estas familias por haber depositado la confianza a lo largo de estos más de quince años, desde nursery hasta bachillerato, formando entre todos la gran familia del Hispano Inglés.

Seguidamente, fue el turno del profesorado que dedicó a cada uno de los alumnos unas palabras muy cariñosas resaltando el gran trabajo realizado, no solo durante toda su trayectoria en el CHI, Colegio Hispano Inglés, sino también por el gran esfuerzo hecho en estos últimos meses. El momento culminante de la tarde llegó cuando los padrinos o madrinas de los alumnos/as colocaban las bandas de graduados a estos jóvenes que, previamente, los habían escogido entre los miembros de su familia para tan relevante ocasión. Una decisión que se tomó nueva este año académico por motivos higiénico-sanitarios, y que resultó además aportarle un carácter más emotivo, si cabe, por la participación de un miembro familiar en ese momento tan especial.

Posteriormente, se hizo la entrega de placas a los diferentes reconocimientos por los logros académicos conseguidos a los siguientes alumnos: José Herrera Sirera: Ganador de la Fase Local de las XXX Olimpiadas Nacionales de Física; Laura Jiménez Naranjo y Antonio Campos Peñate: Finalistas de la Fase Local de las XXX Olimpiadas de Física; Azahara Sogo Sánchez y Antonio Campos Peñate: Ganadores de la Fase Autonómica de la XV Olimpiada de Biología; Pablo Guilló Jiménez: Finalista de la Fase Autonómica de la XV olimpiada de Biología. Todas Olimpiadas organizadas por el Ministerio de Educación español y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mención aparte fueron los éxitos del currículo británico que titulan también los alumnos de este colegio, y que en esta ocasión recayeron sobre Maialen Martín Abad: High Achievement in Enterprise y Top in Spain in International Mathematics, títulos que otorga la Universidad de Cambridge entre todos los alumnos de los más de 130 colegios británicos establecidos en España. Además, hay que destacar a la alumna Lucía Camacho Domínguez, que tan sólo unas horas después del acto, recibió una llamada del D. Antonio Ramos Gordillo, Vicerrector de la ULPGC, para solicitarle su presencia en el Rectorado al día siguiente de viernes, por obtener uno de los mejores expedientes en la EBAU-Selectividad 2020.

Antes de cerrar el acto, dos alumnos en representación de todos sus compañeros quisieron leer y dedicar unas palabras afectuosas y de agradecimiento a todos sus profesores, a los directivos presentes y a sus familias por darles la oportunidad de estudiar un doble currículo, español-británico; además de cuatro idiomas que, sin duda, les abrirán muchas puertas en su futuro universitario y laboral. Sin duda, la despedida a los alumnos de esta promoción de Bachillerato y a sus familias fue realmente emotiva donde no faltaron las lágrimas, sobre todo, por el orgullo y satisfacción de haber formado parte en la Educación de estos jóvenes brillantes. Como decía recientemente uno de sus profesores, segundo de bachillerato es un año intenso y exigente, la Selectividad EBAU pende sobre todos, la elección de carrera y de universidad, e incluso de país. Detrás de todos estos alumnos hay muchos años de planificación, coordinación y esfuerzo por parte del CHI, pero también, la evidencia de unos jóvenes capaces de rigor intelectual, de sacrificio y de un compromiso férreo consigo mismos y con sus objetivos. Enhorabuena a todos.