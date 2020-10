El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha absuelto a un hombre de 40 años de edad que había sido condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente a su sobrino cuando este tenía siete años. La Audiencia Provincial de Las Palmas dictó sentencia contra este vecino de la capital grancanaria a finales de diciembre de 2019. El máximo órgano judicial del Archipiélago ha tomado esta decisión en base a la falta de una declaración presencial y a "la escasa credibilidad" del testimonio del menor. Los supuestos hechos ocurrieron en la vivienda familiar en una fecha indeterminada de 2013, momento en el que el procesado introdujo su pene en el ano del pequeño, según reconoció como hecho probado la magistrada Pilar Parejo hace siete meses.

El TSJC retomó el caso a principios de año tras un recurso de apelación presentado en tiempo y forma, tan solo unos meses después de que la Audiencia Provincial juzgara los supuestos hechos mediante vista oral y, posteriormente, dictara sentencia en contra de este vecino de la capital grancanaria. Esta nueva resolución hace hincapié en la "difícil prueba" de este tipo de delitos sexuales, los cuales se desarrollan en "ámbitos especiales reservados", y donde esta responsabilidad cae casi de manera exclusiva en la declaración de la propia víctima.

En este caso, la Sala de lo Penal del TSJC señala que la Audiencia Provincial no recibió una declaración directa del menor. "Esta circunstancia da un vuelco a las perspectiva a la que este Tribunal Superior viene optando, [es decir, respetar las sentencias ya dictadas en este tipo de delitos]". En esta nueva resolución a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP las magistradas ven "relevante" este hecho a la hora de optar por absolver al procesado; "puesto que la Sala de instancia no tomó in situ tal declaración, sino que se reprodujo la grabación videográfica que en su día se hizo".

Y es que la sentencia resalta que en esta ocasión ni el Tribunal Superior ni la Sala de instancia han contado con el "factor inmediación", es decir, una declaración presencial en lugar de una grabación. Según las magistradas Margarita Varona Faus y Carla Bellini Domínguez el TSJC ha acatado en los últimos años las resoluciones previas referentes a este tipo de delitos sexuales, pues consideran que a través de una vídeo no se pueden estimar detalles como el comportamiento gestual. Pero, en este caso se dan las circunstancias de que ambas partes han contado solo con este tipo de recurso.

La sentencia se detiene también a analizar la credibilidad del testimonio del menor. "De entrada", señala, el perfil psicológico dictado por las peritos "no resulta concluyente", aseveran. "Dado que el malestar del niño era evidente, decidieron parar la entrevista, para evitar la victimización secundaria", según recogió la Audiencia.

Las peritos afirmaron que el niño "no es fantasioso ni sugestionable, siendo su relato válido", sin embargo, "al estar su testimonio mediatizado por características emocionales y de personalidad, que determinan una narrativa de extensión insuficiente, no permite el análisis de credibilidad". Además, las magistradas recoge el testimonio de la madre del pequeño, que participó en la vista en calidad de testigo. Esta aseguró que su hijo es "un poco mentiroso" y que "suele agrandar mucho las cosas que le dicen".

El TSJC tampoco da credibilidad a la cronología de los hechos, dada su imprecisión, puesto que la Fiscalía en su momento hablaba de "un día no determinado del año 2013". En este sentido, la nueva sentencia también hace hincapié en la escasez de "persistencia del relato", puesto que el pequeño señaló varias contradicciones. Según refleja la resolución, el menor primero confesó que su tío le había tocado el culo, mientras que después diría que le metió un dedo, para afirmar más tarde que realmente le penetró con el pene.

"La contradicción es patente", apuntan las magistradas. "Las diferencias son tan obvias [entre un dedo y un pene de un hombre adulto] que el menor no debe contradecirse en cuanto a lo que se le introdujo". Lo cierto es que estás aclaran que, aunque penetrarle con una u otra forma no altera una decisión a efectos penales, pero estas circunstancias sí "debilitan la fiabilidad del testimonio".

La sentencia también señala como motivo para la absolución del hasta ahora condenado el hecho de que el menor no necesitara asistencia médica ni hablara de gritos y llantos, algo altamente probable de ser penetrado con tan solo siete años de edad.