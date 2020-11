La oficina de reparto de comida de La Feria pide la ayuda de los vecinos para evitar el cierre

Así lo informó ayer Encarna López, la presidenta de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Pobreza, gracias a la cual pueden comer 150 familias, en su mayoría en situación de paro.

López ha tenido que recurrir a la solidaridad de los vecinos, ante la falta de apoyo del Ayuntamiento, cuya Concejalía de Servicios Sociales, que dirige Carmen Luz Vargas, aseguró que no puede hacerse cargo del pago de la luz porque los locales donde está la ONG no son municipales. Los locales, informó López la pasada semana, fueron cedidos por el Gobierno canario, que eximió la asociación del pago de la comunidad, pero en la actualidad se le ha exigido abonar aunque sea parte de la cuota. López señala que están dispuestos a pagar la comunidad y también los 500 euros del transporte y el agua, pero aseguran que no pueden hacer frente al pago de la luz.

Encarna López indicaba ayer que entre los beneficiarios de los alimentos que reparten "hay personas enfermas de cáncer y otras con problemas familiares muy fuertes. En muchas de estas familias no trabaja ninguno de sus miembros. A algunos no les llegan las prestaciones para pagar los gastos de la vivienda y otros no tienen nada de nada". "Es muy triste e inaceptable", se lamentó, "que este gobierno municipal al que han votado los ciudadanos no tenga ni un euro para ayudar a la gente que peor lo pasa. Es una vergüenza que este Ayuntamiento haga oídos sordos". Añadió que la situación que están viviendo las familias que reciben la ayuda de la oficina de reparto es "muy dura", por lo que pidió la colaboración de todos aquellos que puedan colaborar "con lo que sea. Lo agradeceríamos de todo corazón". Por su parte, Francis Candil, portavoz de CC-UxGC, criticó que otra plataforma más de ayuda ciudadana se exponga al cierre por la falta de ayuda municipal.