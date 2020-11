"Sacarme el doctorado con 75 años no era una necesidad, era ilusión"

El tiempo libre lo dedico a estar con distintas tertulias de amigos, leer y releer mis libros preferidos, y ver documentales de mi agrado.

¿Y con 75 años y jubilado tenía usted necesidad de embarcarse en sacar un doctorado en Ingeniería Medioambiental?

No era una necesidad, era una ilusión contenida durante muchos años conseguir ese logro porque con ello se obtiene unos conocimientos y preparación magnífica debido a la conexión con todo el mundo de la ciencia y tecnología en un campo de investigación que me apasiona.

¿De dónde viene ese interés?

Siempre he tenido interés en la conservación de de la naturaleza y preocupación por la pérdida de la biodiversidad que existe en la Tierra, y que por la influencia creciente de actividades del ser humano la están destruyendo. Por eso tenemos la obligación de velar, cuidar y protegerla.

¿Qué formación previa tenía usted?

Me formé en la ingeniería ambiental en los años que estuve en la Consejería de Industria y Energía con un equipo de compañeros magníficos.

¿Cuándo y dónde se formó?

Desde el año 1985 hasta el año 2010 que me jubilé era jefe de sección de instalaciones industriales, revisando y autorizando proyectos industriales, haciendo las inspecciones pertinentes en toda la provincia de Las Palmas. Asimismo era el responsable directo de la ingeniería ambiental, enfocada principalmente hacia la contaminación del aire, debido a las denuncias de la población por enfermedades. Al hacer las inspecciones con una OCA (Organismo de Control Autorizado) veía que los parámetros exigidos se cumplían por las industrias y sin embargo seguía la población enfermándose. Hasta que descubrí después de mucha investigación que existen una partículas ultrafinas ( nanopartículas) que son un millón de veces más pequeñas que un milímetro y desde ese tiempo empecé a investigar y recopilar una gran cantidad de documentación para luego hacer la tesis doctoral, la cual está enfocada hacia las partículas ultrafinas.

¿Qué tiempo le ha llevado concluir el doctorado?

Muchos años de trabajo recopilando información del mundo entero, mirando bibliotecas de universidades, convenciones, publicaciones y bibliografías, material en el que se recopila la información esencial y después sacar las conclusiones de la investigación, para luego comprobar y demostrar que la hipótesis planteada es válida debido al trabajo realizado.

¿Y por qué una rama dedicada al medio ambiente?

Porque el medio ambiente es imprescindible para la vida y tenemos que cuidarlo entre todos para beneficio de la generación actual y futuras. Todos nosotros formamos un ecosistema en que los organismos y el ambiente físico forman una unidad entrelazada que interactúan entre si. Por ello hay que eliminar el sistema basado en el petróleo y en los combustibles fósiles que causan más contaminación atmosférica porque emite niveles muy altos de monóxido de nitrógeno y partículas en suspensión que contaminan. Hoy en día el sustituto sin lugar a dudas es el Hidrógeno.

¿Recomienda a quienes tienen su misma edad iniciar o continuar haciendo aquello que siempre desearon hacer, se trate de formación o de cualquier otra actividad?

Por supuesto que lo recomiendo, y se lo digo a familiares y amigos. En esta vida casi todo es cuestión de voluntad y determinación, al menos hasta que el cuerpo aguante y así soportar el esfuerzo que ello supone, pero que al final te encuentras satisfecho de lo realizado.

Aburrirse es la muerte para los adultos y también a los jóvenes. ¿Qué opina sobre eso?

El aburrimiento se produce cuando se pierde la ilusión por las cosas y por vivir. Por ello hay que tener siempre un propósito en la vida y lo sigues con voluntad y constancia, a pesar del paso inexorable del tiempo. Hay que darle gracias a Dios todos los días por lo que consigues. A mi me gusta leer y tener interés en aprender, y me da alegría cuando veo a personas como yo. Hay que caminar, hacer ejercicios, estar con varias tertulias de amigos y tener una vida sencilla, es lo más agradable. Me da satisfacción verme como estoy a mis 75 años.

¿Cómo ha sido relacionarse con jóvenes a lo largo de estos últimos años?

Yo siempre digo que nací demasiado pronto: soy acuario y me gusta mucho inventar cosas. La generación actual de los jóvenes es fantástica, todo es tecnología punta y aprendo mucho de ellos, están al día en todo, y en cuestión de informática son imparables pero mis hijos me tienen al día.

Creo que le ha empujado su familia y amigos a dar a conocer su logro con este doctorado. ¿Qué le dicen?

Efectivamente. Mis familiares y los amigos me han empujado a dar a conocer este éxito de hacer el doctorado en ingeniería ambiental. Principalmente mis hijos me insistían.

¿Cree que socialmente se tiene en cuenta como se debe a la población mayor?

Yo pienso que a la población mayor nos tratan en general con respeto, consideración y cariño. Al menos es lo que veo en todos los ámbitos que me muevo. La educación de la población canaria ha sido siempre bastante respetuosa con los mayores tanto en la salud física como mental. La realidad sociocultural que te toca vivir es necesario para comprender el envejecimiento y la vejez. Existe un concepto muy claro de que no se trata de conseguir más años de vida, sino de dar vida a los años.

¿Es de hobbies?

Mi principal hobbi lo tengo en mi casa con un jardín de rosales y una huerta de frutales, que los cuido con mucho cariño.

¿Qué tiene preparado para continuar con su incombustible actividad?

Me tiene fascinado la energía del plasma que consiste en atrapar en un campo magnético a un gas con carga eléctrica fuertemente ionizado y súper caliente, produciendo una gran cantidad de energía, con la que se puede recorrer grandes distancias en pocos minutos y también suministrar a las ciudades una corriente barata y no contaminante. Ya se han logrado éxitos en este sentido.