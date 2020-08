El ayuntamiento prohíbe voladores y traca en San Lorenzo por riesgo de fuego

Ni fuegos, ni voladores, ni traca. La concejala del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Mercedes Sanz, ha prohibido a los vecinos de San Lorenzo, que estos días celebran las fiestas en honor a su patrón bajo las medidas impuestas por la Covid-19, que tiren fuegos de artificio por peligro de incendio dado que no se ha podido limpiar el barranco por el confinamiento. La negativa no ha sentado nada bien a los lugareños, que esperaban al menos poder lanzar algún volador del 1 al 10 de agosto para acompañar al santo cada día puesto que los tradicionales fuegos están suspendidos como cualquier acto público y religioso en la calle.

La edil comentó ayer que la decisión se tomó por seguridad y en "beneficio del interés general" puesto que cuando se tiran voladores nadie sabe dónde caen y recordó el pequeño incendio que hubo hace unos días en Lomo Magullo por un volador.

Sanz explicó que normalmente el barranco se empieza a limpiar en marzo para tenerlo preparado para las fiestas de San Lorenzo pero que este año no se ha podido hacer por el confinamiento. "Los requisitos que debe tener el barranco no son los idóneos", dijo la concejala, que añadió que pese a que San Lorenzo está dentro del casco urbano tiene un entorno forestal que debe limpiarse previamente para evitar cualquier incendio. "La policía local informó que no se llegaba a tiempo", dijo, y añadió que los vecinos habían hecho la petición en julio después de que el 9 de junio renunciaran a organizar las fiestas.

Los vecinos, representados por la comisión de fiestas y la asociación de vecinos Lugar de Lugarejo, manifestaron ayer en la misma plaza de San Lorenzo, que solo pretendían tirar "unos 25 kilos de pólvora" entre los días que duraba la fiesta con el repique de campanas de mediodía, la víspera de los fuegos [del 8 al 9] a las cinco de la mañana y el día 10 -celebración de San Lorenzo- con el izado de la bandera. Y que incluso la partida presupuestaria para ello -unos 3.500 euros- estaba asumida por el ayuntamiento.

"Nos sentimos como el patito feo dado que La Isleta los ha tenido [por las fiestas del Carmen], también en Hoya de la Plata y Marzagán", dijo el secretario de la asociación de Lugar de Lugarejo San Lorenzo, José Martín, que indicó que las fiestas están catalogados "de la ciudad" por la tradición que tienen en el municipio, por lo que la obligación del ayuntamiento "es hacerlas y fomentarlas". Hay que recordar que el barrio de San Lorenzo fue municipio independiente hasta después de la Guerra Civil, cuando se anexionó al de Las Palmas de Gran Canaria.

"No es culpa de nadie, sino de imprevistos que no se han podido subsanar. No hay ningún interés en socavar las fiestas", subrayó la responsable del distrito que Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya pese a que el anuncio de los voladores estaba en los carteles. "Está sujeto a cualquier cambio", puntualizó respecto a ello.

La presidenta de la asociación Lugar de Lugarejo, Auxiliadora González, declaró que "estaban decepcionados" por la "mala gestión" de la concejalía y acusaron al director general de la misma de entorpecer los trámites que ellos habían hecho en tiempo y forma y de que la memoria de seguridad pertinente de la policía llegara tarde. "No son la primeras fiestas que hacen, ha habido pasividad con el problema", declaró.