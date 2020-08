Más de 1.100 personas participan en el programa 'Verano Joven' de Las Palmas de Gran Canaria

Más de 1.100 personas han participado en el programa Verano Joven del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una iniciativa organizada por la Concejalía de Juventud durante el mes de julio con el objetivo de ofrecer a la población juvenil nuevas alternativas de ocio adaptadas a la nueva realidad y que este año ha contado por primera vez con talleres y actividades 'online'.

El programa diseñado por el Consistorio estuvo integrado por 14 propuestas deportivas, formativas y culturales dirigidas a personas de 14 a 30 años.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, destaca su satisfacción por "el éxito de participación registrado en esta edición, llegando a ocupar en menos de una semana desde que se abrieron las inscripciones todas las plazas ofertadas para cada una de las actividades en un verano atípico como este" y señala que "tras la respuesta obtenida, vamos a seguir reinventándonos para que los jóvenes sigan disfrutando de su tiempo libre y de una manera segura".

En concreto, 430 personas se inscribieron en actividades formativas como el manejo de drones o el taller de conversación en inglés 'How to say chacho'; en actividades deportivas al aire libre como kayak nocturno, surf o paddle surf o de recorridos en segway por zonas emblemáticas de la ciudad.

Los escape rooms virtuales y el taller de lettering, las dos actividades de la modalidad 'online' contaron con la participación de 445 personas.

Carla Campoamor señala que, debido a los meses de confinamiento, desde el Ayuntamiento hemos querido recompensar a la población juvenil organizando un programa diferente y divertido con el único objetivo de que disfrutaran de actividades atractivas y con todas las garantías de seguridad".

La responsable del área indica que "el Verano Joven es uno de los programas más amplios que organiza la Concejalía de Juventud, pero hay muchos otros proyectos de formación, bienestar y asesoramiento que vamos a adaptar al nuevo escenario para seguir estando al lado de los jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria".

Carla Campoamor afirma en este sentido que "además de las actividades presenciales, la modalidad online ha llegado para quedarse y vamos a apostar por este formato, porque además de ser seguro, admite muchas posibilidades y nos permite tener un gran alcance para llegar al mayor número de personas posible".

En este sentido, la concejala ha destacado experiencias como el servicio online de apoyo emocional gratuito y online, dirigido por un equipo de psicólogos en los que se ofrece sesiones individuales y grupales a jóvenes y adolescentes, así como a sus familias, con el objetivo de ayudarles a gestionar sus emociones y ser una herramienta para adaptarse al escenario generado por la Covid-19.