San Lorenzo se queda sin pólvora

Mucha lágrima, y no precisamente de perseidas, había ayer entre los vecinos del popular barrio de San Lorenzo, que hoy celebra la festividad de su patrón. La prohibición del Ayuntamiento de tirar voladores, ni siquiera para acompañar al santo durante los días señalados por temor a que hubiera algún incendio dado que no se había limpiado el barranco con el tiempo suficiente por el estado de alarma, cayó como un jarro de agua fría entre los lugareños, que este sábado no se resistían a escuchar el estallido de un fuego de artificio. En el transcurso de este reportaje se escucharon al menos seis voladores a la hora del almuerzo. Los vecinos anunciaban algunos más por la noche, tras el repique de campanas de medianoche que proclama los tradicionales fuegos, que tampoco se celebraron por el coronavirus.