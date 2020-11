La labor pedagógica de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria para informar sobre la necesidad de utilizar mascarillas y respetar la distancia de seguridad se ha terminado. Los agentes municipales han formulado cerca de 700 denuncias por incumplimiento de la normativa sanitaria, desde que el pasado 10 de julio arrancara el dispositivo de verano. El oficial de la Policía Local, Alejandro Díaz, detalla que primero se invita al ciudadano a ponerse la mascarilla y si no la tiene consigo se procede a denunciar la situación. "Muchos no la llevan puesta porque están relajados, pero desde que se lo recordamos se la ponen de manera inmediata", relata Díaz, quien advierte que, en los últimos días, los efectivos del cuerpo municipal han detectado una mayor relación por parte de la población en el respeto por las normas de prevención sanitaria ante la Covid-19. Esta circunstancia se ve reflejada en el aumento de los contagios en la capital grancanaria, donde hay ya 240 casos activos, prácticamente la mitad de todos los registrados en el Archipiélago.

Durante las primeras jornadas del dispositivo los agentes se esforzaron en realizar una labor de concienciación, para ayudar a que la población se acostumbrara a respetar las medidas de seguridad para frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

En el último mes, la Policía Local capitalina ha interpuesto 646 denuncias por incumplimiento del uso de la mascarilla, con especial incidencia en el entorno de la playa de Las Canteras y en las zonas de ocio nocturno de Vegueta y el Puerto por parte de los agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA-UE). Si bien, más de la mitad de estas denuncias se formularon en los diez primeros días de agosto. La llegada de las jornadas estivales, los encuentros familiares y las reuniones sociales invitan a la distensión de las normas, sin embargo esos malos hábitos conllevan un peligro para la salud pública.

En la zona Puerto-Canteras, según detalla Díaz, se han puesto más denuncias por el incumplimiento de la normativa sanitaria que en materia de tráfico. En concreto, 329 fueron por no utilizar mascarilla y 310 por no respetar el reglamento de seguridad vial. Este es un dato llamativo dado que en estos distritos es donde más multas de tráfico se formulan dentro de la capital.

Concienciación social

Para velar por la salud pública en el municipio, la Concejalía de Seguridad y Emergencias mantiene activo un dispositivo especial de seguridad en las playas y lugares de gran afluencia para controlar el cumplimiento de las medidas de prevención ante la Covid-19 y ha reforzado el control en las zonas de esparcimiento y de ocio nocturno. La Policía Local ha diseñado un plan policial específico para los meses de verano. "Reforzamos la vigilancia en lugares donde se acumula un gran número de ciudadanos", explica Díaz. Quien reconoce que los agentes prestan especial atención al ocio nocturno y hay controles más estrechos, por ejemplo, los jueves por la noche en la zona de Vegueta o los viernes y sábados en la zona del Puerto.

Este plan que puso en marcha el Consistorio capitalino -integrado por las Unidades de Distritos, Policía Turística y Grupo Operativo de Intervención y Apoyo-Unidad Especial (GOIA-UE)- se suma a los controles rutinarios que realiza a diario el cuerpo de seguridad municipal en todos los distritos de la ciudad.

Díaz manifiesta que muchas de las llamadas que recibe el 092 son para denunciar concentraciones de personas, la mayoría de las veces jóvenes, que no están usando correctamente las mascarillas y no respetan la distancia de seguridad. Sin embargo, como están reunidos en lugares abiertos y suelen pertenecer a un mismo entorno social los agentes no pueden intervenir porque en esas situaciones no se comete ningún tipo de infracción.

Si hay algo que preocupa especialmente a las autoridades sanitarias son las reuniones privadas con familiares y amigos. Este tipo de encuentros ha disparado el índice de contagios en la comunidad autónoma. Si bien, al tratarse de celebraciones en lugares privados, los agentes de policía lo pueden actuar. Por esto, desde la Consejería de Sanidad hacen un llamamiento a la prudencia e invitan a utilizar la mascarilla y a respetar el distanciamiento social también en estas ocasiones. Esta situación cambia cuando se trata de fiestas y eventos autorizados por el Ayuntamiento. En estos casos, apunta Díaz, los promotores deben contar con un estricto protocolo sanitario supervisado por los efectivos del cuerpo municipal.

La Policía Local ha incorporado este año el uso de drones como recurso para vigilar el distanciamiento social en las playas, habiendo llevado a cabo una decena de servicios en los arenales capitalinos y en los eventos culturales que se han celebrado en el municipio.

Los dispositivos policiales realizados por la Policía Local en las zonas de mayor afluencia también se centran en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. En el último mes se han interpuesto un centenar de denuncias por infracciones a la ley de protección de la seguridad ciudadana y la Ordenanza de convivencia ciudadana. El dispositivo policial de verano se mantendrá, al menos, hasta el 15 de octubre y será prorrogado por la Jefatura de la Policía Local si la situación sanitaria lo requiere.