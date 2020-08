El nuevo barco de Armas reduce en tres horas el trayecto entre Cádiz y Canarias

El Ciudad de Valencia ya une Cádiz con Canarias, y tarda tres horas menos en hacerlo -33 en total entre la provincia andaluza y Lanzarote- que su predecesor, el Ciudad de Palma. Tras tocar en la isla conejera, el nuevo barco del grupo Naviera Armas Trasmediterránea -presentado ayer en el puerto de Santa Cruz de Tenerife- realiza seis conexiones interinsulares y, además, reforzará el transporte de plátanos a los mercados de la Península mediante la ampliación de la capacidad de carga en un 30%. La naviera transportó el año pasado 187.000 millones de kilos de la fruta, aproximadamente la mitad de la producción, una actividad de la que se ve especialmente beneficiada la isla de La Palma.

La mayor rapidez de navegación del Ciudad de Valencia -alcanza los 24 nudos- le permite atracar en la madrugada de cada jueves en Las Palmas de Gran Canaria -hacia las 2:00- y solo unas horas después, a las 8:00, en la capital tinerfeña. A continuación, la embarcación se dirige a Santa Cruz de La Palma, en cuyo puerto amanecerá cada viernes. Se trata, destaca la compañía, de una escala que garantiza el segundo embarque semanal de la producción platanera insular hacia los mercados peninsulares. En el viaje de retorno, en la noche del mismo viernes, el buque estará de nuevo en Santa Cruz de Tenerife y cada sábado atracará en Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario y Arrecife. La madrugada del domingo emprende el retorno a Cádiz, adonde llegará a las 08:00 horas del lunes.

El nuevo fichaje de Naviera Armas Trasmediterrénea es el barco de su clase más moderno de Europa y también el de mayores dimensiones construido en el astillero Visentini, en Italia. Ciudad de Valencia dispone de una superficie de 1.500 metros cuadrados en dos cubiertas para ocio y disfrute para un millar de pasajeros en viajes internacionales cortos distribuidos en ambientes diferenciados. La mayor parte del pasaje -604 viajeros- van acomodados en 151 camarotes cuádruples más, cuatro suites clase Premium y dos camarotes para pasajeros de movilidad reducida. También hay tres salas de butacas para 189 pasajeros, una de ellas clase VIP, recepción, zona comercial, food-lounge autoservicio, dos zonas lounge bar, guardería, conexión wi-fi, así como una terraza en la cubierta 7 y otros servicios.

Respecto a la capacidad de carga, el Ciudad de Valencia tiene un garaje para 3.300 metros lineales de carga rodada, de los cuales 2.564 son para trailers de carretera (16,5 metros de longitud y 2,5 metros de ancho) y el resto para camiones rígidos, furgonetas y 263 coches. Dispone, además, de más de un centenar de conexiones eléctricas para unidades frigoríficas.

El director general de la compañía de transporte marítimo, Francisco José Oviedo, destacó que la nueva incorporación a la flota garantiza las rutas entre Canarias y la Península "en condiciones confortables y seguras". Esa seguridad, añadió, incluye también la sanitaria. Oviedo recordó que el grupo Naviera Armas Trasmediterránea ha invertido para adaptar sus embarcaciones a los nuevos requisitos impuestos por la crisis del coronavirus. "Hemos sido rigurosos", dijo. Para reforzar estas afirmaciones, el directivo de la compañía remarcó que todos los barcos han sido certificados por Bureau Veritas. "El barco es un medio más seguro que otros, donde te obligan a mantener una distancia que no es la de seguridad", abundó.

La mayor velocidad que alcanza el Ciudad de Valencia y el incremento de su capacidad de carga benefician al sector de la alimentación y consolidan el "servicio exprés para la carga perecedera, los supermercados y las grandes superficies" que ofrece la naviera. Se trata -señaló Oviedo- de una cuestión "fundamental" para el desarrollo económico y social del Archipiélago, que realiza por vía marítima el 90% del transporte de mercancías.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, hizo hincapié en otro aspecto al que, a su juicio, contribuye la compañía naviera y, en concreto, la ruta Cádiz-Canarias. "Es una mejora de la cohesión entre los ciudadanos de las diferentes islas y una reducción de los costes que implica la doble insularidad", aseguró el responsable del organismo que gestiona los puertos del Estado en la provincia. Los desplazamientos por barco, agregó González, ayudan a "superar los inconvenientes que suponen la insularidad, la fragmentación y la ultraperificidad".

Al igual que el director general del grupo Naviera Armas Trasmediterránea, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife hizo referencia a la "histórica" vinculación de los avances económicos y sociales de Canarias al transporte marítimo. Esos progresos no serían posibles, sostuvo Carlos González, "sin la apuesta decidida de las grandes empresas del sector", que es "mucho más importante en estos tiempos de incertidumbre", en los que el futuro próximo depende, en gran medida, de la crisis.

Llegada de visitantes

"En estos momentos en los que la economía canaria se encuentra paralizada, necesitamos que la actividad de los barcos pueda ayudar a dinamizarla y a que se reactive la llegada de visitantes", advirtió el responsable de Relaciones Institucionales de Armas, Paulino Rivero. El también expresidente del Gobierno regional (2007-2015) subrayó también el papel decisivo que desempeña el transporte marítimo en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, del que es un ejemplo su contribución a "poner el plátano en Cádiz en el menor tiempo y con las mejores condiciones posibles".

Rivero reconoció que la crisis económica generada por la epidemia del nuevo coronavirus "está haciendo mella en todas las empresas, también en las del transporte". En este sentido, admitió que Naviera Armas Trasmediterránea ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, pero que ese respaldo "no es suficiente" para garantizar el mantenimiento de una flota de cuarenta embarcaciones. No obstante, destacó, la compañía "sigue innovando para mejorar su competitividad". Un ejemplo de ello, para el director de Relaciones Institucionales, es que durante la situación creada por la covid-19 se han presentado tres nuevo barcos. "La necesidad de mejorar el servicio no se paga con la crisis", subrayó Rivero, que recordó que "hay miles de canarios que dependen de que se recupere la actividad".

Armas Trasmediterránea -producto de la adquisición de Trasmediteránea por la naviera canaria, hace algo más de dos años- es la única compañía de transporte marítimo que conecta actualmente todo el archipiélago y también figura entre los principales grupos de Europa en el sector. Transporta más de cinco millones de viajeros anuales, tiene una flota de 40 buques que conectan los principales puertos de cuatro países y opera más de 100 conexiones de pasaje y carga en las rutas de Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Marruecos y Argelia.