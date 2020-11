Mesa y López vive de sus clientes fijos

La camarera Carolina Bellegoni, de la Terraza Géiser, explicó que la actividad había mermado tras la pandemia pero que con el apoyo de los clientes fijos el negocio no se había resentido demasiado. "Aquí no nos influye tanto el turismo como en otros lugares; en plaza de España la gente no se sienta, bebe algo y se va, sino que viene a charlar, a estar con los amigos, a disfrutar de estar en la terraza", dijo la joven mientras servía cervezas y refrescos para los clientes de la terraza, que ocupaban ocho meses. Era la más concurrida de todas.

Bellegoni subrayó, no obstante, que este fin de semana sí que habían notado menos público. "Como cliente entiendo que la gente no quiera venir. Estar como yo, por ejemplo, ocho horas trabajando con la mascarilla puesta para luego irte a una terraza y no poder quitártela no tiene sentido; no me extraña que muchos digan: mejor me quedo en casa y me tomo algo", añadió la camarera, que manifestó que la gente estaba respetando bastante la normativa y que no habían tenido que llamar la atención a nadie.

En el local de al lado, La Taquista D' Iván, el encargado Gabriel González también se daba prisa con el servicio, aunque solo tenían cuatro mesas que atender. Él también reconocía que el negocio se había reducido tras la pandemia pero que la clientela fija les estaba respondiendo muy bien. "Las reservas que tenemos para comer son de grupos reducidos, bien familiares o amigos muy conocidos. Eso que ocurría antes de ver a alguien por la calle e invitarle a sentarse sin más a la mesa ahora no ocurre, la gente está más comedida", contó.

González también había notado que el fin de semana había estado más flojo de lo habitual. "La tarde del sábado estuvo vacío, bien porque la gente se fue al Sur al ser festivo o por la imposición de la mascarilla", argumentó el empleado.

En su opinión, las nuevas medidas restrictivas sanitarias habían "incrementado la carga de trabajo" a los camareros al tener que estar más atentos a que los clientes cumplan la normativa por el temor de alguna multa cuando su función no es esa.

"La gente no está demasiado concienciada y hay que estar muy encima de ellos, sobre todo cuando se toman unas copas porque se relajan demasiado. De hecho hemos perdido algún cliente que nos ha dicho que si no podía fumar pues que se marchaba, otros pretenden entrar al baño público sin mascarilla", explicó González, consciente de que la normativa hay que cumplir en todos lados por el bien de todos. "Si yo la llevo diez horas y estoy trabajando por qué no la va a poder tener un cliente", se preguntó.

Los camareros explicaron que la policía local y nacional, incluso la de paisano, había pasado por la zona para advertirles del coste que supone el incumplimiento de las medidas sanitarias, y también para que no dudaran en avisarles si había algún problema.

La encargada de la terraza La Plaza, Nuria Pupo, también había tenido algún encontronazo con clientes por las medidas restrictivas, sobre todo los fumadores. Y es que las terrazas se quedaron como espacios idílicos para esta estirpe de clientes tras la prohibición total en 2011 de fumar en los locales públicos cerrados. La nueva prohibición por temor a más contagios tras el coronavirus les viene a dar ahora la puntilla ya que es muy difícil mantener los dos metros de seguridad exigidos pese a que el aforo se ha limitado.

La camarera aseguró que ante la llamada de atención a algún cliente también habían oído la exclamación: "Pues perdéis un cliente", aunque habían sido los menos. "La mayoría de nuestros clientes son habituales y suelen respetar la norma", declaró.

A medio gas también estaban los locales de restauración de la calle peatonal Ruiz de Alda y eso que la temperatura -26ºC- y la panza de burro era idónea ayer para disfrutar de un almuerzo al aire libre. La mayoría del público se concentraba en los locales más cercanos a la calle Galicia, donde se servía comida italiana, hamburguesas y platos asiáticos, mientras que el resto de los establecimientos tenían un par de mesas ocupadas e incluso ninguna. Pese a la obligatoriedad del uso de la mascarilla, había mucho cliente que no la llevaba puesta mientras esperaba el servicio.

La comida a domicilio también parece ganar terreno en tiempos de pandemia. Solo bastaba con observar a esa hora el número de ciclomotores y bicicletas que esperaban a las puertas del Mac Donalds de plaza de España para recoger pedidos.