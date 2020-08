El negocio de los helados estima facturar un 60% menos en un "atípico" agosto

Agosto jamás ha sido un gran mes para las heladerías y este mes de 2020 no pinta demasiado bien para ese sector. Los negocios en la capital grancanaria estiman perder alrededor de un 60% de facturación con respecto a 2019 y aunque algunos empresarios son optimistas "con la leve mejoría", dicen, hay otros que alertan sobre el cierre de bastantes de estos locales en la ciudad y el resto de la Isla.

"Ya estamos viendo cerrar muchas heladerías en Las Palmas y en el resto de Gran Canaria", explica José María González Domínguez, director gerente en Productos Trabel, S.A., empresa grancanaria dedicada a la fabricación de conos y barquillos y todo un referente en el sector al cual lleva vinculada desde los años 30 del siglo pasado en Las Palmas de Gran Canaria.

En total, estiman perder un 60% de ventas este mes con respecto a la anterior anualidad. "Muchos negocios o están cerrados o directamente se están desmontando, lo que indica que no van a volver a abrir después de que se recupere absolutamente la normalidad", añade el empresario.

Dos de las más importantes heladerías de la capital grancanaria, Guirlache y Peña de la Vieja, coinciden con calificar de "atípico" este mes de agosto, aunque estiman sus pérdidas de venta en un 50 y un 25 por ciento, respectivamente, con respecto a la misma mensualidad del pasado año.

Canarias es a nivel nacional la cuarta región con mayor consumo de helados, con 12,2 litros anuales por persona. Salvo Valencia, ninguna otra comunidad supera los 13 litros por habitante al año y junto a las Islas están los madrileños, con 12,4 litros/año; baleares y sus 12,2 y los riojanos con 12, según el estudio realizado por la escuela de negocios madrileña Constanza Business and Protocol School de 2018.

Pedro Rodríguez, uno de los responsables de la heladería Guirlache fundada en 1973 por Aníbal Rodríguez, dice que "trabajamos con el objetivo de estar por encima del 50%" con respecto a las ventas de 2019.

Reconocen que, tras finalizar el estado de alarma e ir recuperando la normalidad, "el mes de julio fue un éxito" aunque entiende que "al de por si mal mes de agosto ["muchas familias están fuera de la ciudad o de viaje", cuenta Rodríguez] sumado al aumento de los rebrotes" las ventas no se vayan a animar demasiado.

En la misma línea va la estimación que desde Peña de la Vieja realiza Davinia Santana, miembro de la familia Santana Rodríguez, otra de las empresas heladeras emblemáticas de Las Palmas de Gran Canaria. "Nuestra idea es mantener un 75% las ventas con respecto al año pasado", explica la empresaria.

"Sí es cierto que estamos viviendo un agosto distintos al de otros años pero siempre hemos tenido una clientela muy fiel y un producto cuyo consumo, por suerte, forma parte de la tradición y tiene detrás muchas horas de trabajo", añaden desde la Peña de la Vieja.

Suspensión de eventos

La incertidumbre a cuenta de los rebrotes en Canarias, las nuevas restricciones que impiden formar grupos con más de diez personas y el parón turístico rondan también a este sector y desde Heladerías Guirlache dicen estar expectantes a lo que suceda en septiembre con el freno o no de los rebrotes de la Covid 19 en las islas y sus posibles consecuencias "ya que se están suspendiendo algunos actos y eventos privados".

Una sensación similar tiene el empresario José María González Domínguez, director gerente en Productos Trabel. "En nuestro caso sufrimos también el parón del turismo", dice. "No somos una empresa que vendamos a los hoteles directamente pero tenemos clientes con negocios en las zonas turísticas y si no vienen turistas pues no hay ventas", señalan desde un sector en el cual, pese a todo, sí que hay cosas que no cambian: el chocolate vuelve a reinar como el sabor más demandado.