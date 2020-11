El portavoz de Coalición Canaria- Unidos por Gran Canaria en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, acusa a Hidalgo de "incapacidad" para gestionar Mercalaspalmas. "Estamos muy preocupados por la situación que atraviesa el Mercalaspalmas. Esta central de distribución, que funciona de manera muy especial de cara al pequeño comercio como son supermercados, cafeterías, cadenas hoteleras y bares, lo que se llama el Canal Horeca, se siente absolutamente abandonada por parte del consistorio de Las Palmas de Gran Canaria. Nos resulta especialmente grave sabiendo que el Ayuntamiento es el segundo accionista, con un 49%, siendo el primero Mercasa con un 51%", asegura.

El edil aseveró que les "preocupa la situación que atraviesan los empresarios de Mercalaspalmas por el cierre de la hostelería; empresas que han tenido muchas de ellas entre 50-60 empleados y que ahora mismo, en muchos casos, se encuentran con cinco como mucho. La realidad es que ha habido una pérdida de empleo y esperan otra mucho más importante".

"Nos parece que el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como accionista de esta empresa, tiene que jugar un papel mucho más activo e importante en cuanto a las medidas que se tomen para atenuar la crisis económica que vive este sector", indica.

En esta línea, el edil continuó diciendo que, "el alcalde Augusto Hidalgo no puede cruzarse de brazos y mirar para otro lado, por no ser el propietario mayoritario, y echarle toda la responsabilidad a Mercasa. Desde CC-UxGC solicitamos que se cambie el papel que juega el Ayuntamiento, siendo más activo y reivindicativo, en defensa, como se ha hecho en otros ámbitos, de los trabajadores y de las empresas que están viendo como Augusto Hidalgo no hace absolutamente nada", valoró.

"El papel de Hidalgo tiene que ser más activo, tomar medidas al igual que en otros mercados con las tasas de ocupación de los puestos o con los diferentes pagos que tienen que abonar todas las empresas", concluyó.