La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a dos excargos de Vivienda del Ayuntamiento capitalino entre 2004 y 2007, bajo la gestión de la popular Pepa Luzardo, acusadas de apropiación indebida por no quedar acreditados los hechos. La jueza sostiene que no existen pruebas de que "entre ellas existiera concierto para distraer dinero público en beneficio propio".

La sentencia aprueba la tesis de Dolores López y Yolanda Ventura sobre que los 324.214 euros de las arcas municipales fueron utilizado para el pago del alquiler de los vecinos realojados producto del derribo del Buque de Guerra y Polvorín, ya que como "consecuencia de la desidia del Ayuntamiento se desatendió numerosos requerimientos con objeto de que se aportasen los expedientes completos" de dicho plan de reposición "donde supuestamente deben estar justificados todos los gastos". Mientras, "sí fue acreditado que estos alquileres de personas vulnerables eran gestionados por funcionarias que hacían las propuestas de gastos, informes y talón de cargos, todo ello sujeto a fiscalización por la Intervención".

Además, resalta que según testigos el expediente no se ha extraviado, ya que continúan en los archivos de Vivienda "puntualizando que la mecánica siempre era la misma: se sacaba el dinero del Patronato Francisco Franco de lo que no estuviese presupuestado". Por ello, el gasto estaría "perfectamente documentado y justificado en un expediente que no se ha aportado por quien corresponde".

El fallo de la jueza Pilar Parejo refleja también que el informe del perito de la acusación particular es un "corta y pega" del informe presentado por el Ayuntamiento. Y hace énfasis en que el Tribunal no puede compartir la presencia de ambas mujeres en el banquillo haya obedecido a una "maniobra o maquinación deliberada por hacerles pasar lo que no les correspondía a todas luces".

Por tanto, han resuelto absolver a Dolores López y Yolanda Ventura del delito de apropiación indebida agravada por el que la fiscal del caso, Evangelina Ríos, solicitaba la libre absolución y la acusación particular, representada por el Consistorio, pedía condenas para cada una de ella de seis años de prisión, una multa de 730 euros, la reposición del dinero supuestamente defraudado por ambas como responsabilidad civil y la inhabilitación especial para empleo público durante el tiempo de la condena. La sentencia no es firme por lo que cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.