El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha instalado un nuevo punto de donación en Lomo Los Frailes para atender a la población donante del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

El dispositivo permanece operativo hasta finales de septiembre en la sede de la Asociación de Vecinos 'Rayco', ubicada en la calle Cafarnaún, frente al Parque Betonia. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:45 a 13:45 horas y de 16:45 a 20:45 horas.

Para donar en este punto es imprescindible solicitar cita previa, llamando al 012 o al 928 301 012, de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en efectodonacion.com los fines de semana.

Asimismo, antes de acudir a donar es recomendable revisar la información publicada en esta misma web en las pestañas de Información y Protocolo, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas con motivo del covid-19.

En este sentido, los donantes no deben presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no deben haber sido diagnosticados con el virus o haber estado en contacto con personas afectadas, así como que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días. Así se indica en la nota informativa remitida por el instituto a los medios de comunicación.

El ICHH anima a todas las personas que tengan entre 18 y 65 años y pesen más de 50 kilos, a convertirse en donantes de sangre y a planificar sus donaciones cada 3 o 4 meses. Las mujeres, por supuesto, no pueden estar embarazadas.

Los hombres pueden donar un máximo de 4 veces al año y las mujeres 3 veces, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones.

El Banco Provincial de Las Palmas, situado en la calle Alfonso XIII, número 4, de la capital grancanaria, permanece abierto de lunes a viernes de 9:15 a 14:45 horas y de 15:30 a 20:30 horas, en horario de verano, para facilitar también a los ciudadanos la donación.