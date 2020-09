Una de las víctimas de abusos sexuales a tres menores de 14 y 15 años en una casa abandonada en el barrio capitalino de Schamann ha asegurado este lunes que fue retenida y se sintió obligada a mantener relaciones con otro joven mayor de edad. Durante la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Las Palmas contra J. D. S., K. C. G., N. G. L. y S. M. L, los cuatro acusados de cometer un delito de abusos sexuales a menores y para los cuales la Fiscalía pide penas que van desde los cuatro y medio hasta los 33 años, la joven ha relatado que se sintió forzada, que en alguna ocasión la llegaron a atar con una cinta de deporte a ella y otra chica e incluso a azotarla con un látigo y no usar preservativo sin su consentimiento y a pesar de haberles manifestado que no le gustaba verse en esa situación. No obstante, hasta cinco testigos han afirmado conocer que esas relaciones fueron consentidas.

Andrea (nombre ficticio para salvaguardar la identidad de la afectada), una joven fugada de un centro de menores, ha explicado al tribunal presidido por el magistrado Pedro Herrera que llegó a la vivienda de la mano de un conocido con el que frecuentaba el ascensor del parque de Las Rehoyas y allí se encontró a K. C. G. y J. D. S., a quienes no conocía de nada y con quienes, transcurrido un tiempo, acabó manteniendo contacto sexual, a pesar de “no sentirse atraída por ninguno de ellos”. “No sé por qué lo hice, me vi obligada”, sostuvo.

En la casa donde sucedieron los hechos, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, Andrea no solo mantuvo contacto físico con K. C. G. y J. D. S, sino también con S. M. L, quien le profirió tocamientos en los genitales por encima de la ropa. Todos, ha asegurado, conocían que era menor de edad y que tenía 14 años porque ella así se lo había comunicado.

En aquella vivienda, ha explicado Andrea al tribunal, prácticamente vivía, se quedaba a dormir e iba con poca frecuencia al centro de menores. “Estaba medio fugada”, ha relatado. Allí permaneció “dos meses retenida” y no salió en ningún momento, hasta que pudo marcharse aprovechando que los jóvenes no estaban. Fue en ese momento cuando, según su relato, volvió al centro de menores y le contó su situación a una de las educadoras “porque se sentía mal por todo lo que ocurría en la casa”.