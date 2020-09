Spar Gran Canaria ha firmado por segundo año consecutivo su convenio de colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, con el objetivo de continuar colaborando con las iniciativas de sensibilización y formación de la Asociación que, con más de 30 años de experiencia en su haber, cuenta con más de un centenar de familias asociadas.

La empresa renueva así su adscripción a la red de ‘socios colaboradores’ de la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, firmemente alineada con la política de responsabilidad social corporativa de la cadena canaria, que a través de esta colaboración trata de visibilizar la realidad de las personas con Síndrome de Down y sus familias, así como la necesidad de normalizar su día a día. Spar contribuye a la integración de los chicos de la asociación, tanto a través de su inclusión en los equipos de trabajo de sus supermercados, como mediante la colaboración conjunta formando grupos de voluntarios en iniciativas sociales de Spar, como fue su última jornada de reforestación dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria el pasado 8 de marzo, o contribuyendo con la Operación Kilo del Banco de Alimentos de Las Palmas, en la que varios chicos de la Asociación han participado, en años anteriores, activamente como voluntarios en la recogida de alimentos en los puntos de venta Spar. La gerente de la Asociación, Herminia Pérez, estuvo acompañada en la firma del acuerdo por el presidente y vicepresidente de Spar Gran Canaria, Ángel Medina y José López. Tras la firma resaltó que “Spar apuesta por el servicio que prestamos tanto a personas con Síndrome de Down como a sus familias”.