El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado a la ciudadanía de la capital que extreme las precauciones hasta el fin de la alerta por lluvias que la Aemet ha decretado desde las 03:00 horas de este martes para evitar todo tipo de peligros, al tiempo que ha recomendado a la población prestar atención a las previsiones meteorológicas, así como a las indicaciones de las autoridades.

Para ello, el Consistorio ha decretado este lunes la situación de alerta por lluvias desde este martes, 6 de octubre a partir de las 03:00 horas, en aplicación del Plan de Emergencias Municipal (Pemulpa) y siguiendo instrucciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Al mismo tiempo, también se declarará la situación de prealerta por tormentas.

El Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Presidencia y Seguridad Ciudadana, activará el Pemulpa para atender cualquier tipo de situación de emergencia que pueda producirse como consecuencia de esta situación, ha indicado en un comunicado.

La activación del Pemulpa a causa de la alerta por lluvias implica también la constitución del Centro Coordinador de Emergencias (Cecopal) en la sede del Cemelpa, desde donde se centralizarán y dirigirán todas las actuaciones a acometer en la ciudad en caso de incidencias graves.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante posibles inundaciones, desde el Ayuntamiento se recuerda que hay que revisar el estado de los tejados, azoteas y bidones de agua, así como desagües y bajantes. También se recomienda revisar y tener preparado linterna o velas, cocina tipo camping-gas en previsión de falta de fluido eléctrico, agua potable, medicinas, radio a pilas, entre otros.

Además, hay que cerrar y asegurar las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua y se recomienda establecer pequeñas protecciones que puedan ayudar a resguardar también en caso de inundación.

Se solicita asimismo no estacionar vehículos en el cauce de los barrancos, aunque el cielo esté despejado. También se recomienda evitar los desplazamientos y, en caso de necesidad, conducir con precaución y no atravesar zonas que pueden inundarse, así como evitar salir de excursión o de acampada hasta que no se restablezca la normalidad.

Si se observa que la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, se debe cerrar las ventanas y puertas de la vivienda, ya que las corrientes de aire atraen los rayos, así como desenchufar los aparatos eléctricos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas.

En caso de inundación, hay que desconectar el interruptor general de electricidad de la vivienda. Si la tormenta sorprende conduciendo, disminuir la velocidad y extremar las precauciones ya que la calzada puede verse afectada por desprendimientos.

No hay que detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atravesar los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

En caso de estar en el campo, hay recordar que no hay que refugiarse debajo de árboles solitarios, ni subir a zonas elevadas y aléjese de alambradas, torres o cualquier estructura metálica.

También se solicita a la ciudadanía que evite llamar por teléfono si no es necesario a fin de evitar que se colapsen las líneas y se recuerda que en caso de emergencias, la población tiene a su disposición el teléfono 1-1-2, ha concluido el Consistorio en su comunicado.