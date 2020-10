La víctima sostiene que se enteró de las “patologías falsas” al cambiar de médico

La afectada señaló que se sorprendió con el diagnostico ya que ella no padecía de esas enfermedades y patologías. “Yo le dije que no sufría de nada de eso y ella me contestó que en el historial aparecía que yo fui tratada y hasta había acudido a Urgencias por ello, cosa que nunca sucedió”, aseguró M. L. E. “Le pedí que me enseñara el expediente y vi que estaba añadido por Sergio”, insistió. La afectada reseñó que su expareja fue su médica de cabecera desde el 2004 hasta que se separó de él, por lo que este no solo era autor de su historial sino que tenía acceso permanente al mismo. “La separación fue en 2013 mientras que la sentencia de divorcio salió en 2016, durante ese periodo él se metió en mi expediente clínico y añadió unas patologías pese a que pesaba sobre él una orden de alejamiento”, aseveró la agraviada.

Asimismo declaró que el resto de patologías “falsas” añadidas por su exesposo al historial coinciden con las veces en las que tenían una pelea y ella se iba a casa de su madre, así como una que se agregó en la época en la que la afectada viajó a Estados Unidos tras tener un problema con el acusado durante su embarazo “ya que la convivencia era insoportable”.

Todo esto, según la denunciante, fue con el fin de utilizarlo en el proceso de divorcio para ganar la custodia completa de la hija de ambos aunque logró obtener sólo la compartida. Igualmente la afectada explicó que en 2010 el investigado también le había recetado una medicación para su depresión pero que su psiquiatra le indicó que no la tomase porque no correspondía a un tratamiento para esa patología.

“Al día de hoy no tomo ningún medicamento porque mi depresión era circunstancial, es decir, era por situaciones que estaba viviendo en ese momento”, reseñó. “En la historia sale que yo tenía cáncer de placenta, aparecen analíticas en un centro de salud de Firgas y en 2015 salen recetas de medicamentos en el de Schamann que es donde trabaja él”, reiteró la agraviada.

En concreto la Fiscalía reseñó que los diagnósticos añadidos por el médico fueron cervicalgia el 16 de enero del 2014, el 9 de octubre del 2014 añadió personalidad narcisista, y trastorno esquizoide de la personalidad, además, ese mismo día borró el diagnóstico de neoplasia maligna de ovario (secundaria) que él mismo había añadido el 16 de mayo del 2013. De igual forma, contó que en ningún momento se ha hecho una quimioterapia aunque, según el Ministerio Fiscal, el facultativo que le atendió el parto en Estados Unidos envió un informe donde consta que la paciente tenía “un embarazo de riesgo debido a su previo tratamiento de cáncer con quimioterapia”.

El exdirector del centro de salud de Schamann Antonio Rico testificó que no consta que el investigado pidiese no atender más a su expareja como “suele hacerse cuando un médico tiene problemas con alguno de sus pacientes”.

La Fiscalía ha solicitado una condena de seis años de prisión por un delito contra la intimidad en concurso medial con uno de falsedad documental, inhabilitación absoluta durante diez años y una multa de 10.800 euros. Mientras que la letrada de la acusación particular, Dolores Bethancort, requiere siete años de cárcel y 12 de inhabilitación. Por su parte, el abogado de la defensa Carlos Santana Martínez pide la libre absolución. El juicio continúa este martes con la comparecencia de más testigos del caso.